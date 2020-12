Médico del IMSS-Morelos vence al Covid-19

El médico internista Francisco Javier Rodríguez Solís logró vencer al Covid-19, luego de permanecer hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos durante diez díaz, dio a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social.

En boletín de prensa se explicó que el médico fue dado de alta el pasado 3 de diciembre luego de ser atendido en el hospital regional uno del IMSS.

“Todos los médicos, enfermeras y autoridades del hospital me dieron mucha fortaleza para mi recuperación y desde mi ingreso estuvieron pendientes de mi estado de salud”, expresó el médico.

Compartió que los principales síntomas de la enfermedad que lo llevaron a ingresar al hospital fueron:

Disnea (falta de aire)

Escalofríos

Fiebre alta

Baja saturación de oxígeno, entre otros.





El médico intensivista Gaspar Alberto Vélez Hernández, adscrito al HGR/MF No. 1, explicó que el doctor Rodríguez llegó al hospital bajo “malas condiciones respiratorias”, por lo que se le otorgó el tratamiento de apoyo y su evolución fue satisfactoria.

Señaló que en su ingreso al nosocomio presentó principalmente falta de aire y dificultad para respirar, así como la desaturación de oxígeno. Mencionó que el daño pulmonar que se apreciaba en las radiografías era considerable, de acuerdo a las clasificaciones actuales.

El tratamiento que recibió el paciente fue de soporte, con el apoyo de mascarilla de oxígeno, así como la aplicación de inmunomoduladores, anticoagulantes, esteroides y vitaminas.

Expresó que el caso del doctor Rodríguez es un éxito y transmite mucha tranquilidad para todo el equipo médico del Seguro Social en Morelos, al ver que se pudo dar de alta a un compañero.

De esta manera, entre aplausos y una valla humana hecha por trabajadores del HGR/MF No. 1, el Dr. Francisco Javier Rodríguez Solís abandonó el nosocomio el pasado 3 de diciembre, fecha en la que cumplió 55 años de edad.

“El regalo más maravilloso, y que no me esperaba, fue que mis compañeros me despidieran con las mañanitas al subirme a la ambulancia que me trasladó de regreso a mi domicilio”, dijo.

Finalmente, recomendó a la población mantener las medidas de higiene y protección, porque dijo:

El Covid-19 es una enfermedad devastadora que merma la salud de uno y del entorno





Información del IMSS-Morelos