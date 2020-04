Médica del IMSS supera el Covid-19 en Morelos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que fue dada de alta una médica de 44 años, adscrita al servicio de urgencias del Hospital General Regional con Medicina Familiar (HGRc/MF) No. 1, en Cuernavaca, Morelos, quien logró recuperarse de Covid-19.

Después de 24 días de aislamiento en su domicilio y bajo tratamiento farmacológico, la médica superó la enfermedad con la vigilancia y supervisión de los especialistas.





Nunca me había sentido así y tampoco creía que me iba a infectar, pero después pensé que me pasaría algo más severo





El médico especialista en urgencias, adscrito al HGRc/MF No. 1, Alfonso Zárate Guerrero, y quien dio seguimiento a la paciente, explicó que su compañera comenzó con agotamiento, debilidad muscular, dolor abdominal, diarrea, dolor de garganta, nariz congestionada y fiebre.

A partir de esos datos, de inmediato se llevó a cabo un tratamiento de acuerdo con lo establecido en las guías prácticas y se realizó la prueba, misma que confirmó el contagio.

Ante la ausencia de insuficiencia respiratoria, se determinó llevar a cabo seguimiento domiciliario para evitar una sobre infección.

Zárate Guerrero señaló que todos los días se mantenía comunicación telefónica con la médica para conocer su evolución y valorar así sus signos vitales, saturación de oxígeno y temperatura.

Con esta experiencia, la también urgencióloga recomendó a todo el personal de salud “no subestimar la enfermedad y confiar en los compañeros médicos para la atención, así como seguir las indicaciones como cualquier paciente para salir delante de la enfermedad”, expresó.

Asimismo, indicó que el Covid-19:

Es una enfermedad fuerte y desgastante física y emocionalmente, por lo cual los adultos mayores deben tomar más medidas de protección en casa y un mayor apoyo con la familia

El Instituto en Morelos se congratula con la recuperación de un elemento fundamental de la Familia IMSS.

Local Morelos, sexto lugar en incidencia de Covid-19 a nivel nacional Local Preocupa a investigadores la alta tasa de letalidad en Morelos de Covid-19