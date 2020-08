Me voy a defender: exedil Francisco "N"

En el marco de la audiencia de vinculación al proceso en la Ciudad Judicial de Jojutla, el expresidente de Zacatepec Francisco "N" cuestionó el proceso de su detención; dijo que se defenderá y se le tendrá que comprobar todo lo que se le acusa, al rechazar haber reportado obras inexistentes.

Entrevistado a su arribo a la audiencia al vencer la ampliación del término que solicitó la representante legal Cristina Sánchez, quien volvió a lograr que en esta segunda carpeta de investigación continúe el proceso en libertad, manifestó: “Yo creo mucho en la autoridad. Me voy a defender, el que nada debe, nada teme, siempre lo he dicho, yo no me escondo y hoy lo que hicieron no se vale, porque todo mundo sabe dónde es mi negocio, todo mundo sabe dónde vivo, donde está mi casa en Zacatepec, la casa de mis suegros, en el Jicarero”.

El exedil enfrenta un segundo proceso de cinco carpetas de investigación en manos de la Fiscalía Anticorrupción del estado de Morelos por presuntas obras inexistentes; al respecto, señaló: “si ellos dicen que están inexistentes, que lo comprueben; yo voy a comprobar lo que yo sé, y hasta donde sé, no tengo nada que ver en eso".

Cabe referir que la audiencia programada para las 10:30 de la mañana en una segunda etapa se prolongó hasta después de las 13:00 horas, reservándose a declarar más del tema, pero trascendiendo que seguirá el proceso en libertad al dejar garantías por una caución de 50 mil pesos.

Trascendiendo que tiene dos meses para presentar las pruebas a la Fiscalía, pero tendrá que ir cada mes a firmar las medidas cautelares, será un procedimiento largo que para que se dicte sentencia podría llevar dos años. Pero sin duda será vinculado al proceso, que podrá llevar en libertad bajo fianza, ya que los delitos que le imputan no están tipificados como graves.

Cabe referir que ya se encuentra en libertad bajo caución por una obra inexistente de drenaje en la colonia 10 de abril en la población de Galeana y en este proceso por obra inexistentes, y en esta ocasión el proceso es por la obra inexistente de “Contra ademe y rehabilitación del pozo número 1, Tulipanes ubicado en la colonia Benito Juárez” del que pago en dos partidas una suma de 496 mil 248 pesos.

Los delitos de Ejercicio Abusivo del Servicio Público, Ejercicio Ilícito del Servicio Público y Peculado, en agravio del Ayuntamiento de Zacatepec que persigue la Fiscalía Anticorrupción quedo relacionado con la causa penal JCJ/342/2020.

Francisco "N"exalcalde de Zacatepec

Confío en las autoridades, simplemente me voy a defender. Lo único que te puede decir, yo actué de buena fe y no tengo nada que ver en esto de lo que se me acusa”







