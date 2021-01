Mayoría de ediles, contra Mando Coordinado

Debido a la imparable situación de inseguridad, alcaldes del estado han insistido en salvarse del Mando Coordinado, según informó el director del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos (Idefomm), Enrique Alonso Plascencia. Señaló que en su mayoría los alcaldes ven que ha pasado otro año y no hay resultados "porque no es ni mando ni coordinado" y su único fin es obtener el presupuesto del Fondo 4, por lo que han hecho patente esta inquietud.

"Ellos ya se han dado cuenta que el Mando Coordinado ni ha sido coordinado ni tampoco cuentan con un mando, sino ha sido una estrategia como la hizo el gobernador pasado y cuyo propósito es manejar el presupuesto que obtienen los municipios", lamentó.

Destacó que en realidad son los minuciosos quienes siguen haciéndose cargo de la mayoría de la responsabilidad para la cual no están obligados como lo dice la ley. "Porque según la norma los municipios son los responsables de la prevención del delito, y los delitos mayores deberían ser atendidos por el Estado y la Federación, pero no ha dado resultado, y la tragedia en todo esto es que quieren desde el gobierno estatal hacer responsables a los alcaldes de un trabajo que obligatoriamente no ha hecho el Estado ni la Federación".

Alonso Plascencia refirió que cada vez la insistencia de los actuales presidentes municipales es que están buscando cómo salirse de ese convenio porque no ha sido de beneficio para los municipios o la sociedad.

En su opinión el problema ha sido al momento es que la inseguridad en cada uno de los municipios ha ido en aumento y sobre todo lastimando a las familias morelenses.

Cabe decir que esta sería la segunda ocasión en que los presidentes municipales han hecho patente su inconformidad por dicho acuerdo con el ejecutivo estatal, el año pasado también hubo alcaldes que manifestaron su inconformidad y amagaron con salirse pero le gobierno estatal amenazo con dejarlos solos en todos los ámbitos y se desistieron.

"Hay policías buenos y hay policías malos"

La falta de certificación de las policías municipales y el que se vean involucrados en hechos delictivos no es un mal que solo aqueja al municipio de Yautepec, sino a los 36, reconoció el titular de la Comisión Estatal de Seguridad José Antonio Ortiz Guarneros, al ofrecer una conferencia de prensa para aclarar la situación que se vive en el municipio de la región oriente.

Esta misma semana la Fiscalía General del estado (FGE) confirmó la investigación que pesa sobre policías municipales involucrados presuntamente con el secuestro de un empresario y su hijo, ambos en Yautepec, por lo que en defensa del Mando Coordinado el titular de la CES respondió que hay “policías buenos y policías malos”.

“De los 144 elementos que conforman la policía (en Yautepec), únicamente 63 tiene el Certificado Único Policial, no son retirados porque tiene como plazo el 31 de marzo, quienes no lo tengan después de esta fecha se darán de baja”.

Y tras la advertencia de Agustín Alonso, de salir del esquema de Mando Coordinado dijeron que es una decisión que puede tomar en libertad, pero que dicho plan ha traído una disminución del 20 por ciento en delitos de alto impacto, así como también la detención de 4 mil 792 personas involucradas con algún hecho delictivo, el decomiso de 16 armas cortas, 53 largas; 830 cartuchos útiles, 35 cargadores; se han recuperado 352 vehículos, 145 con reporte de robo y 208 involucrados con algún delito. Así como también se han decomisado 5 mil 174 dosis de diversas drogas.

"la inseguridad cabalga sin control en todo el estado, y no nos hemos dado cuenta todos, y los alcaldes me lo han hecho saber que en más de dos años ese famoso convenio del mando coordinado no ha servido para nada". Enrique Alonso Plascencia, director del Idefomm





Con información de Katy Cárdenas