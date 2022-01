Más de mil pruebas Covid diarias son aplicadas en Morelos

La variante Ómicron podría ser la que provoca el acelerado aumento de casos de Covid-19 en Morelos, confirmó el secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, quien refirió que aún cuando no se tengan casos confirmados, lo observado permite que las autoridades detecten que se trata del arribo de dicha cepa que aproxima a la entidad a regresar al color amarillo en el semáforo epidemiológico en un par de semanas.

“Algo que les quiero comentar, y que eso sí es seguro, es que la variante (Ómicron) ya está circulando entre nosotros, que no tengamos ningún caso diagnosticado con evidencia de la prueba PCR y de su tipificación no quiere decir que no tengamos, ¿y cómo es que sabemos?, por el alto número de casos y está variante Ómicron se transmite con mayor facilidad.

“Existe un temor infundado de realizar una prueba nada más para saber si tiene o no Covid, entendemos esa inquietud, esa ansia, pero confiemos en la vacuna. Que vayan aquellos que cumplen con los síntomas, como fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, malestar general, pérdida de el olfato o del gusto, diarrea, la conjunción de estos síntomas nos da a entender que se puede tratar de Covid”.

La circulación de virus en esta temporada invernal lleva a las personas a padecer de enfermedades respiratorias como influenza, por lo que exhortó a la población a no acudir para no arriesgar el abasto, además de que al lugar existen personas contagiadas que pueden ponerlos en peligro real de infectarse.

Y es que de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del viernes 7 de enero a la fecha, en los más de 70 módulos habilitados se aplican en promedio más de mil pruebas para detectar Covid-19; del total que acude a realizarse la prueba cinco de cada diez resulta positivo al virus, confirmó el delegado del Instituto Miguel Ángel Van Dick Puga.

Asimismo, dijo, son las personas no vacunadas las que principalmente llegan a hospitalizarse, "pues de los 24 pacientes que se están atendiendo, 17 no estaban vacunados”, siendo así que la aplicación del biológico ha permitido que el sistema de Salud no se encuentre saturado.

“En Morelos el 88 por ciento de la población mayor de 14 años tiene por lo menos una dosis, y al menos el 77 por ciento tiene un esquema completo lo que nos habla de un buen nivel de protección”.

Profesores reciben dosis de refuerzo

Con una importante afluencia arrancó ayer la jornada de vacunación del personal educativo; largas filas se observaron en los cuatro módulos instalados en el municipio de Cuernavaca que iniciaron casi de manera simultánea pasadas las 9 horas; en total se tienen 47 mil dosis de Moderna disponibles para aplicar hasta el 15 de enero en todo el estado.

En orden, los docentes y personal administrativo, mismos que llegaron muchas horas antes a formarse para ser de los primeros, eran inmunizados y luego canalizados al área de recuperación para posteriormente retirarse.

“Buscaremos que sea lo más eficaz, que no tenazmente trastornos para el personal y que lo podamos hacer de la manera más breve; reiterar que tenemos las vacunas suficientes solo que les pedimos tengan paciencia y sean prudentes porque los vamos a atender a todos”, dijo el Secretario de Educación, Luis Arturo Cornejo Alatorre.

Para este jueves 13 de enero serán atendidos los trabajadores que lleven la primera letra del primer apellido de la “M” a la “Z”, esto en los módulos ubicados en: Centro Integrador Chamilpa, Campus UAEM, Unidad Deportiva Fidel Velázquez, y el el Instituto de Educación Básica (IEBEM), para el viernes continuar en la región oriente y sur del estado.

Cierran cinco escuelas por sospechas

Al menos cinco escuelas de educación básica han cerrado sus puertas debido a que han presentado casos sospechosos de Covid-19, confirmó el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM). El titular del instituto, Eliacín Salgado de la Paz precisó que cada plantel deberá medir el riesgo y tomar las decisiones contundentes para no arriesgar más a la comunidad educativa.

No descartó que ante un cambio de semáforo y un mayor aumento de casos positivos, se regrese a la modalidad a distancia pero esto deberá venir acompañado de una recomendación de las autoridades sanitarias, y la determinación de quienes forman parte de la comunidad misma.

“En está pandemia nada está descartado, se suspenderán clases si es necesario pero hasta el momento seguimos en clases presenciales, ninguna de decisión será unilateral todas las decisiones serán consensuadas con los involucrados”, señaló el titular del IEBEM.