Más de 4 millones de pesos se perderían en liquidaciones: Yúdico

Liquidar a más de 300 extrabajadores despedidos por la administración anterior representaría una pérdida de más de cuatro millones de pesos para las arcas municipales, señaló el secretario de Administración municipal, Israel Yúdico Herrera.

La mañana de este miércoles 8 de junio, el funcionario sostuvo una reunión con aproximadamente 47 representantes de los colectivos de exempleados; de ellos, cuatro han solicitado la liquidación, y tres, la reinstalación a sus puestos laborales.

En esta primera fase de negociaciones, Yúdico Herrera destacó que los representantes dieron a conocer que una de las compañeras era quien más requería de la atención y podría ser ella la primera en reinstalarse, sin embargo, se están contemplando tres personas más para regresar a sus labores, así como cuatro que han solicitado la liquidación, ya sea porque tienen otro empleo o ya no es de su interés regresar al Ayuntamiento; cabe mencionar que las áreas donde se podría presentar la reinstalación es en la Secretaría de Administración, Secretaría de Obras Públicas, así como de la sindicatura.

“Hemos hecho un llamado muy puntual y respetuoso de que se haga individualmente, ya que no es posible generalizar los casos ya que no todos tienen diferentes percepciones, diferentes derechos, y diferentes tipos de prestaciones”; asimismo, el secretario señala que, pese a que se les está dando seguimiento a los más de 300 casos, todos deben de ser tratados de manera personal, ya que el pago de los derechos laborales es diferente en cada caso, pues no todos exigen las mismas prestaciones.