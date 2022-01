Más cerca la liquidación de partidos en Morelos 

A unos días de concluir formalmente el proceso electoral local ordinario 2020-2021en Morelos, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) tiene mucho trabajo por delante, específicamente relacionado a los partidos políticos, como es el tema de su liquidación y el pago de prerrogativas correspodientes al año en curso.

El 31 de diciembre, el Consejo Estatal Electoral del Impepac llevó a cabo, en sesión extraordinaria urgente, la declaratoria del cierre del proceso electoral, lo que dará pauta a que puedan definir cuáles de los 23 institutos políticos que pidieron el voto el pasado 6 de junio perderán su registro o acreditación en el estado al no haber obtenido el tres por ciento de la votación requerida en la votación de ayuntamientos y el Congreso local.

Al respecto, la consejera presidenta, Mireya Gally Jordá, manifestó que de los 11 partidos que hoy se mantienen en un proceso de prevención ante el riesgo de desaparecer han encontrado algunas renuencias, en especial por parte de dos partidos que tienen ya algunos años de existencia.

“Los partidos no están muy contentos, es algo que no los tiene contentos. Hay algunos partidos nuevos que están más tranquilos; sin embargo, hay dos partidos que vienen de muchos años atrás y están sorprendidos por el hecho de no haber alcanzando el tres por ciento y de tener que pasar por este proceso en este momento”.

Señaló que estaban en espera de las últimas resoluciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para definir con claridad que fuerzas políticas serán liquidadas en Morelos; los 11 partidos que no obtuvieron al menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección local son:

Social Demócrata de Morelos, Humanista de Morelos, Podemos por la Democracia en Morelos, Bienestar Ciudadano, Futuro, Fuerza, Trabajo y Unidad por el Rescate Oportuno de Morelos, Fuerza Morelos, Partido Apoyo Social, Renovación Política Morelense, Armonía por Morelos, así como también los partidos políticos nacionales: Encuentro Solidario y de la Revolución Democrática, éste último perdería su acreditación en el estado, ya que a nivel nacional continuará vigente.

Respecto a la entrega de prerrogativas a los partidos políticos que siguen presentes en el estado, Gally Jordá, afirmó que serán otorgadas a inicios de este año aunque aún no tienen el monto específico de cuánto se les entregará debido a incertidumbre que existe del presupuesto ejercer en este 2022, toda vez que el Congreso de Morelos no logró autorizar un presupuesto actualizado y los recursos de los partidos dependen del precio de la UMA actual y la lista nominal que de un año a otro aumentó.

Este domingo el Impepac recibió 56 paquetes con 112 mil boletas más que se utilizarán el próximo 9 de enero en la Consulta Previa, Libre e Informada a los Pueblos y Comunidades Originarias del Estado de Morelos sobre la idoneidad de las Acciones Afirmativas en Materia de Candidaturas Indígenas para el proceso electoral local 2020-2021, a fin de conocer la opinión de la población indígena en la entidad sobre las candidaturas indígenas aplicadas para la integración de los ayuntamientos y el Congreso local.

