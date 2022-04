Martínez Garrigós anuncia nuevo juicio político contra Cuauhtémoc Blanco

Al menos nueve organizaciones entre las que se encuentran Bajo los volcanes, de Manuel Martínez Garrigós, informaron que ante el terrible escenario de inseguridad que se vive en Morelos y con estadísticas de violencia y feminicidio trabajarán para iniciar un procedimiento de juicio político en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.



Las diferentes organizaciones con gente que en su momento militaron en partidos políticos, hoy desde como sociedad civil señalaron que Morelos enfrenta una situación de violencia sin que los responsables en las dependencias tengan interés en hacer algo.



Destacó que por todo lo anterior y ante la manera tan errática de gobernar, es insostenible la situación y acordé a la evaluación del gobierno federal con la consulta es necesario aplicar este ejercicio en la entidad.



"Si le apostamos a la democracia en el ámbito Federal, ahora también le apostaremos a la democracia en el ámbito estatal, por lo que trabajaremos en la iniciativa para implementar en Morelos la Revocación de Mandato”, subrayó Manuel Martínez Garrigós, presidente de la fundación morelense Bajo los volcanes, quien adelantó que ya trabaja en la iniciativa para reformar los artículos 19 Bis, 15, 41 y 70 de la Constitución Política del Estado de Morelos para que se contemple ésta herramienta democrática que ya se instauró a nivel federal.



En ese sentido, Jorge Guzmán Sotelo, presidente de la Unión Campesina Popular, habló a nombre de las agrupaciones sociales y mencionó como ejemplo el lamentable índice de feminicidios registrado en la entidad como un tema sensible y doloroso que no ha sido atendido por las autoridades estatales entre otros temas no menos importantes que impiden el desarrollo social y económico de la entidad, por lo que la Revocación de Mandato es una herramienta democrática necesaria en este momento para los morelenses “cansados de un gobierno indolente y alejado del pueblo”.



La iniciativa, señalaron surge de la sociedad civil y aún con la parálisis parlamentaria que hay en el Congreso confían se pueda avanzar en esta iniciativa y pueda ejercer este derecho.