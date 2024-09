Gobernadora y José Luis Urióstegui pactan romper distanciamiento

La gobernadora electa, Margarita González Saravia y el presidente municipal de Cuernavaca José Luis Urióstegui, acordaron terminar con doce años de mala relación entre el gobierno del estado y Ayuntamiento.

"Hemos sufrido un distanciamiento que ha debilitado nuestra capacidad de acción conjunta, pero estamos aquí para mandar un mensaje claro: vamos a trabajar unidos. Nuestra responsabilidad es servir al pueblo y solo con coordinación lograremos un Morelos unido", afirmó la gobernadora electa al participar en la Onceava Sesión Plenaria de la Asociación de Ciudades Capitales que se realizó en Cuernavaca.

De igual forma, señaló que es necesario fortalecer las finanzas municipales y las atribuciones para que la capital pueda captar más proyectos de inversión, turismo y desarrollo económico.

“Morelos es una tierra prodigiosa pero necesitamos fortalecer nuestra infraestructura, impulsar el turismo y digitalizar los procesos burocráticos particularmente en la zona metropolitana de Cuernavaca y Cuautla, donde se concentran las principales problemáticas urbanas".

“El presidente municipal José Luis Urióstegui contará con el apoyo total del gobierno estatal. Trabajaremos juntos para fortalecer la infraestructura, el turismo y la seguridad, porque el pueblo es primero y nuestra obligación es garantizar su bienestar", agregó.

Gobierno de Cuauhtémoc Blanco debilitó a Cuernavaca

Por su parte, el alcalde de Cuernavaca, mencionó que particularmente durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco no hubo inversión, ni acercamiento suficiente con los municipios.

“Confío en que vamos a trabajar conjuntamente, hay temas fundamentales que trascienden a los municipios, como es la seguridad pública, el agua potable, la conurbación, que amerita una inversión que no solo salga de la bolsa de los municipios sino del estado para resolver esa problemática”, indicó.

Sobre el distanciamiento con Blanco mencionó “Yo procuré que no nos afectara, traté de llevar una relación institucional que fuera visible para la población, pero no hubo inversión y la que hubo en la construcción de algunas calles fue tardísima, pero no vale la pena hablar de ese tema. Lo que queremos es ver hacia adelante”.

En el tema de seguridad, manifestó que no descartan que el C5 de la aún Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) pueda fusionarse al C4, pero necesita una actualización, pues el C5 tiene 10 años de vida.

“Estamos listos para sumar en todo lo que beneficie al estado de Morelos”, indicó.