Gobernadora electa inaugura ciclo de siembras en campos del sureste

Margarita González Saravia, gobernadora electa de Morelos, recorrió las presas en Axochiapan para asistir a las festividades ejidatarias que dan inicio al ciclo de siembras de la región.

Junto con el director general del Organismo Cuenca Balsas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Andrés Eduardo Galván Torres, la gobernadora electa Margarita González Saravia asistió al inicio al ciclo de siembras de la región con la apertura de las compuertas de la presa Tierra y Libertad "Cayehuacán".

Durante este recorrido, la gobernadora electa de Morelos reafirmó su compromiso de atender las necesidades del campo morelense priorizando la sustentabilidad.

"Sin el agua no hay vida, no hay alimentos y no hay bienestar", mencionó Margarita González Saravia al hablar de la importancia del cuidado de las presas y de los sistemas de riego, agregando que uno de sus primeros compromisos a cumplir será pasar de 58 millones a 700 millones de pesos el presupuesto que destina el gobierno del estado al campo morelense.

Sostuvo que, dada la importancia del campo en la economía local y nacional, Morelos debe aprovechar que esta actividad abarca el 70% del territorio del estado, por lo que es urgente fortalecerlo desde el trabajo en conjunto con las y los productores, además agregó que sostendrá reuniones con los comisariados ejidatarios de todo el estado cada dos meses.

Junto con autoridades como Verónica Hernández Hernández, coordinadora de Sembrando Vida en Morelos, González Saravia reiteró que se cuenta con el apoyo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo para impulsar programas federales que detonen el crecimiento del campo. En el evento, le acompañaron también autoridades locales y ejidatarias, como el presidente municipal electo de Axochiapan, Morelos, Marco Antonio Cuate Romero, y el presidente electo de Chietla, Puebla, Eduardo Ponce Cortés.