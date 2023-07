Margarita González fomenta la inclusión de mujeres en la política

En conferencia de prensa, Margarita González Sarabia comentó que para alcanzar la coordinaciòn de los Comités de la Cuarta Transformación en Morelos se debe trabajar con diferentes sectores de la sociedad, considerando a las mujeres como el más importante.

Indicó que cuatro de cada 10 familias son lideradas económicamente por una mujer, “tiene un significado social sumamente importante porque, además de realizar taras domésticas tienen también que mantener a la familia, eso implica una doble jornada de trabajo, tiene también de los hijos o de los padres y con sus jef4es hay mucha incomprensión de la tarea de la mujer”.

Incluir a las mujeres en proyectos sociales y económicos es una de las líneas fundamentales de su trabajo, además de fomentar su participación en la política.

“Las mujeres somos las que podemos comprender mejor las necesidades sociales de nuestro estado, porque la vivimos de manera cotidiana, estamos como mamás, como hijas a cargo de las responsabilidades de una familia”.

La aspirante a la candidatura presentó a un nutrido grupo de mujeres que se suman a su plan de trabajo, con la finalidad de potencializar al estado.

Las mujeres que conforman el grupo son: la ex presidenta del Instituto Morelense Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) Ana Isabel León Trueba, la ex alcaldesa de Jiutepec Silvia Salazar y la ex presidenta municipal de Temixco Jazmín Solano López.

Finalmente, Gonzáles Sarabia indicó que el tema prioritario es la seguridad y el combate al feminicidio, por lo que, trabaja en un programa constituido en cuatro ejes de prevención: prevención, dignificación del trabajo policiaco, inteligencia y coordinación entre poderes.