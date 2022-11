Marchan mujeres contra la violencia

Con pancartas en mano, en las cuales se podía leer leyendas como: “alto a la violencia”, “justicia para las mujeres”, “queremos ser libres” y “somos el grito de las que ya no están”, un grupo de aproximadamente 100 mujeres marcharon desde El Calvario, hasta la Plaza de Armas en Cuernavaca.

Esto ocurrió en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, donde el colectivo Existimos porque Resistimos fue quien dio voz a la marcha, saliendo a las calles con la exigencia de que se frene la violencia en contra de las mujeres.

Al ritmo de las batucadas de Wamazo 8M, las mujeres avanzaron por las calles de la capital morelense, para llegar finalmente a la Plaza de Armas “Emiliano Zapata Salazar”, cargando una manta con los nombres y rostros de cada una de las mujeres desaparecidas.

Partieron del calvario rumbo a matamoros

Ericka Vergara, integrante del colectivo indicó que, con esta marcha se pone de manifiesto que las víctimas siguen presentes, agrupadas para pedir justicia y para exigir que realmente haya un apoyo por parte de las autoridades, incluso recordó que ellas han pedido la renuncia del fiscal Uriel Carmona Gándara, pero no les han dado una respuesta.

Destacó que, sus peticiones han ido desde lo más elemental, como tener calles bien iluminadas, pero que, lamentablemente no se han cumplido. Como ejemplo, dijo que en el propio centro de la ciudad hay zonas que no tienen alumbrado.

“Afecta mucho, en la noche en mi caso me da miedo salir con mi hija sola, no hay seguridad ¿Quién nos da esa seguridad?; en cualquier momento están desapareciendo ¿Cuántas desaparecidas no hay?”, sentenció la activista.

Al llegar al zócalo se colocó la manta donde se mostraban más de 47 rostros de las más de 72 víctimas de feminicidios en Morelos, las cuales se contabilizaron sólo de enero a septiembre del 2022, además de las más de 311 mujeres que fueron privadas de la vida desde el 2010 al 2022.

La manta fue colocada en las escaleras de las letras de Cuernavaca, la manifestación concluyó con saldo blanco.







