Marchan en calles del Centro contra impunidad ante muerte de activistas

A ocho años del asesinato del activista Gustavo Salgado en el municipio de Villa de Ayala, integrantes de la Asociación Cívica Morelense marcharon en calles del Centro de Cuernavaca para exigir justicia por este hecho y las múltiples muertes violentas de activistas en Morelos.

El vocero de la Asociación, Gabriel Rivas Rivas exigió que se esclarezca este hecho, pues a pesar de la detención de cuatro personas sigue en la impunidad y los autores intelectuales no están en manos de la justicia.

Rivas Rivas, exigió que se le investigue a José Manuel Tablas Pimentel, ex alcalde de Ayala y ex diputado local de la 53 legislatura, pues recordó que existe un supuesto audio que podría incriminar al ex servidor público.

"Existe un audio que tal vez ya conozcan, dónde José Manuel Tablas Pimentel, antes de la muerte de Salgado estaba hablando con la delincuencia para que le autorizaran organizar la fiesta de Tenextepango. En este, se escucha perfectamente que para que lo dejaran hacer la fiesta iba a pagar 30 mil pesos, pero él dice en algún momento pero hay un asunto pendiente, y el delincuente dice no te preocupes ya nos dijiste de los comunistas de Ayala nosotros nos ocupamos", manifestó el activista.

Desde la 10:00 horas de este sábado se aglomeraron en la iglesia de El Calvario y recorrieron las calles Matamoros, Galeana, Miguel Hidalgo y Gutemberg del Centro de Cuernavaca.

Al grito de: "Gustavo, vive, la mucha sigue", decenas de personas arribaron a Plaza de Armas, dónde organizaron un pequeño mitin en el cual recordaron la memoria de Gustavo Salgado, con uno de los últimos audios en vida del activista y defensor de los derechos humanos.

En este caso existen cuatro personas detenidas, quienes fueron sentenciadas a más de 30 años de prisión como autores materiales, y eran Integrantes del grupo delictivo "Los Victorinos".

Gabriel Rivas, comentó que la hasta el momento las investigaciones en la Fiscalía General del Estado (FGE) están estancadas, hace poco el fiscal de justicia Uriel Carmona se comprometió a investigar este presunto audio.

El vocero de la asociación externó que ante la ola de violencia que se vive en Morelos es momento de "alzar la voz", la entidad terminó en los primeros lugares a nivel nacional por mayor número de delitos como homicidio y feminicidio.

De los cuales, la mayoría están en la misma situación de Gustavo Salgado, Rodrigo Morales y Samir Flores, sin acceso a la justicia.

Luego de colocar una pequeña ofrenda en el memorial a víctimas, las y los manifestantes se dirigieron al Panteón de la Paz para colocar un arreglo floral en la tumba de Gustavo Salgado.

"Estaremos aquí para hacer visible lo que ocurre en el estado de Morelos", finalizó Rivas.







