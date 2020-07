Manuel, el "John Lennon" de Xoxocotla

Manuel es uno de los cantantes urbanos que diariamente se dejan ver en el centro de Cuernavaca, a veces hasta muy tarde y otras cuando les va bien se van temprano a casa para el otro día afinar garganta; ser hijo de un mariachi y el regreso obligado de su paso por Estados Unidos lo convirtieron en el "John Lennon" de Xoxocotla como se autonombra.

En los casi cuatro meses en que los restaurantes del primer cuadro del Centro Histórico se mantuvieron cerrados parcial o totalmente, Manuel venía poco mientras se dedicaba a ser "mil usos ".

"Me ofrecía para dar mantenimiento en casas, trabajos de jardinería, albañilería, de todo lo que se podía porque en los pocos restaurantes que estuvieron abiertos no había gente o no traían dinero para compartir, fueron meses muy difíciles porque aunque vivo solo y nadie depende de mí hubo días en que no sabía ni que iba a comer".

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (INEGI), en el primer trimestre del 2020 la Encuesta Nacional de Ocupación arrojó que Morelos tiene una población de 15 a más años de edad de 17 mil 471 desocupadas, es decir, que no reciben un salario formal. Población de la que es parte Manuel.

Una tasa de 1.9 de desocupación, hasta el mes de marzo de este mismo año.

Aprendió a hablar y cantar en inglés gracias a que estuvo 7 años viviendo en la Unión Americana como migrante y al igual que a miles de mexicanos el sueño fue abruptamente interrumpido por la deportación.

"Llegamos en el año 68 a Cuernavaca, somos de Jalisco, y mi padre era mariachi cuando se celebraba la Misa Panamericana con el Mariachi de los Hermanos García; de él aprendí a cantar a los 12 y ya llevo 40 años en esto".

Las mañanitas es la canción más demanda para este cantante urbano que se coloca afuera de algunos restaurantes del centro mientras pide alguna cooperación; con un cubre bocas confeccionado a mano y su guitarra invita a la población a seguir las indicaciones.

"En mis recuerdos está cuando les cantaba a los visitantes extranjeros, cada vez vienen menos a Cuernavaca ojalá las cosas vuelvan a ser como antes".