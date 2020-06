Mantienen suspensión de actividades no esenciales

El municipio lanza advertencia a los negocios que decidieron abrir desde esta fecha, "cada uno es responsable de lo que hace, ya fueron advertidos, aún no es tiempo para abrir y quién lo haga pone en juego su refrendo", dijo el presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, al llegar al zócalo para iniciar el diálogo con los lustradores de calzado del zócalo de Cuernavaca.

“Deben entender que se pusieron reglas, habrá muchos que no les guste, pero el alcalde es un servidor público, no soy nana de nadie y no soy quién regaña, simplemente soy quién pone las condiciones para que todos tengamos salud y cuidar el patrimonio”.

A pesar que dijo entiende la desesperación de la gente, es claro que la indicación tiene que venir de las autoridades de Salud, por lo tanto advirtió que el municipio no puede regular el tema de la movilidad porque la constitución lo impide, pero si el sistema comercial que hay en Cuernavaca.

Cuestionado sobre la franca rebeldía que han mostrado los ciudadanos, dijo, “cada quién buscará su refrendo correspondiente y lógicamente tendrán una infracción impuesta, si es que así lo amerita, y con el área de Gobernación se instruyó inmediatamente para que se tomen las medidas contra aquellos que se atrevieron abrir, cuando sabemos exactamente que hay tres etapas que debemos cumplir, así lo estableció el comité municipal”.

Mientras tanto, en el municipio de Jiutepec, hasta el último día del mes permanecerán cerrados los establecimientos considerados como no esenciales ante el aumento de casos de Covid-19, así lo anunciaron las autoridades municipales.

De acuerdo a reporte proporcionado por Procivac se encuentran operando el 70 por ciento de las empresas del parque industrial, con el 30 por ciento de personal presente.

Se reportó que el pasado viernes 12 de junio se tuvo una reunión vía Zoom con encargados de balnearios, restaurantes, hoteles, jardines y salones de eventos, a quienes se presentaron los protocolos de actuación y la propuesta de manuales de “Reapertura Económica y Social”, que se han trabajado con Gobierno del estado.

El regreso será en base a la semaforización y podrán reincorporarse hasta pasar a color naranja.

El regreso a las actividades será de manera gradual y siguiendo todos los protocolos de seguridad, mismos que serán supervisados por parte de las autoridades municipales.

En Emiliano Zapata los negocios esenciales y la Ley Seca están vigente hasta el último minuto del lunes, y se espera que en el transcurso del 15 de junio u hoy se anuncie la ampliación de las disposiciones.

