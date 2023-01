Manifestantes acuden a casa del alcalde para pedir agua

Habitantes de las colonias Antonio Barona y Bosques de Cuernavaca se manifestaron este 14 de enero afuera de la casa de alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, para pedir se garantice el abasto de agua.

Un grupo de más de 50 personas llegó a la avenida Teopanzolco con pancartas con el objetivo de hablar con el alcalde, ya que aseguran que el abasto de agua en sus colonias es escaso desde hace tres meses.

Comentaron que el problema no es nuevo, ya que la situación se presenta desde el pasado 2019, año en el que los vecinos solicitaron el apoyo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), ya que la bomba de agua que distribuye el agua se quemó, pero es la fecha en que no se ha reparado y la que se colocó “provisionalmente” no es suficiente.

Ante la protesta, José Luis Urióstegui escuchó a los manifestantes, pero no pudo resolver de manera definitiva, y sólo se acordó que se enviarían pipas para que la gente pueda realizar sus labores.

"El presidente municipal nos dijo que tampoco tenía agua, eso qué nos quiere decir", cuestionó Laura Vergara, vecina afectada.

Los vecinos refirieron que esperarán solamente unos días más para que SAPAC les resuelva su problemática, de lo contrario saldrán de nueva cuenta a las calles.

“El mismo delegado de SAPAC nos ha dicho que no tienen recursos, de hecho nos han dicho que si les ayudamos y reunimos con los vecinos para comprar el material, pero, cómo es posible, si nosotros pagamos nuestro recibo", manifestó Norma González, vecina de la colonia Bosques de Cuernavaca.













