[Mundo Geek] Mamás mexicanas prefieren Samsung

Saber qué regalarle a una madre siempre es complicado y, aunque ellas pueden manifestarse alegres con el más pequeño detalle recibido en cualquier ocasión especial, lo cierto es que, como cualquier persona, hay obsequios y marcas que prefieren por encima de otras, información que puede resultar muy útil para su cumpleaños o el Día de las Madres.

Con motivo de esta festividad, la firma de consultoría estratégica The Competitive Intelligence Unit (The CIU) publicó recientemente un estudio en el que da cuenta sobre el incremento que ha experimentado la adopción de teléfonos inteligentes entre las madres mexicanas al primer trimestre de 2021, cuando el incremento se ha medido en un 88.7 por ciento del total de líneas celulares, mientras la adopción de teléfonos básicos fue solamente del 11.3 por ciento, lo que significa que a nuestras mamás ya no les basta un dispositivo que cumpla con las funciones básicas, sino que buscan que sus teléfonos sirvan como herramienta de trabajo, comunicación, educación, información y para la compra de insumos para el hogar, entre otras funciones. De acuerdo con The CIU, el 98 por ciento de las mamás mexicanas cuentan con un teléfono móvil.

¿Qué marcas prefieren?

La firma de consultoría estratégica no se ha limitado a medir la adopción de tecnología móvil por parte de las mamás mexicanas, sino también indagar en sus gustos y preferencias a la hora de elegir el dispositivo que utilizarán. En este aspecto, el estudio arroja que las madres de México prefieren celulares de la marca Samsung, con un 30.2 por ciento de participación en el mercado. En segundo lugar se encuentra la marca Motorola, con un 18 por ciento.

“Ambos fabricantes con un fuerte enfoque de mercado en la gama media, lo cual les ha permitido posicionarse de manera predominante en las manos de las mamás mexicanas”, detalla el estudio.

La marca que ocupa el tercer lugar en la preferencia de las madres en cuanto a teléfonos móviles se refiere es Huawei, la multinacional china que en 2019 rompió relaciones con Google, con un 12.9 por ciento de participación en el mercado. Finalmente, una noticia que podría no parecer muy alegre para los fanáticos de Apple, ya que los teléfonos celulares de esta compañía son de los menos preferidos por las mamás, con sólo un 6.6 por ciento de participación.

¿Qué hacen con sus teléfonos?

En el apartado “Hábitos de uso de la Conectividad”, The CIU va todavía más allá al proporcionar información detallada sobre las actividades que realizan las madres de familia mexicana con sus teléfonos inteligentes. De entrada, el 73.2 por ciento de ellas utiliza aplicaciones en sus teléfonos inteligentes. Pero, ¿qué aplicaciones son estas?

De inmediato entra el factor emocional, pues las aplicaciones más utilizadas por nuestras madres son los servicios de mensajería instantánea y las redes sociales, que les permiten comunicarse con sus seres queridos. En específico, el 88 por ciento cuenta con servicios de mensajería instantánea, mientras que el 81.8 por ciento utiliza las redes sociales.

Pero no sólo usan el teléfono para preguntar a qué hora llegarás a casa o si estás bien, sino que también se preocupan por su imagen, o mejor dicho, de la imagen que quieren darle a los demás: el 51.9 por ciento descarga aplicaciones que sirven para editar fotografías y videos.

