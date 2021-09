Majo fue vacunada contra Covid-19 gracias a un amparo

Después de deambular por varios módulos de vacunación y tras haber ganado un amparo, por fin Majo, como le dicen sus familiares, fue vacunada contra la Covid-19 en las instalaciones de la Secretaría de Bienestar, en Cuernavaca. Con tan solo 13 años logró el beneficio a pesar de que su grupo de población no recibe la aprobación de la Federación para recibir el biológico.

A su edad sabe que la justicia actuó a su favor, y que a diferencia de otros menores su situación le permitirá hacer frente a la pandemia de una manera diferente al haber recibido al menos la primera dosis fabricada por los laboratorios Pfizer Biontech.

“Superbién, ya feliz, me siento más protegida, me parece importante porque es una protección más para mí”, dijo Majo mientras el nervio la invadía previo a recibir la dosis, siempre acompañada de su madre Rosy Montoro, y su padre, quienes expresaron que el costo económico no es más cuando el bienestar de su pequeña se pone por encima.

Escoltada por sus padres, Majo entró a la zona de enfermería, proporcionó sus datos personales y luego esperó por algunos momentos; la enfermera le explicó el procedimiento y mientras ésta le aplicaba el biológico Majo prefirió cerrar los ojos para distraer la tensión.

Sus padres reconocieron que es urgente la vacunación en menores de edad a fin de romper las cadenas de contagios, pues a pesar de que son quienes menos salen de sus hogares, son mayormente vulnerables al ser contagiados por sus propios familiares.

Confió en que pronto ésta sea una realidad para todos y todas las niñas del estado y no solo aquellos que con sus medios económicos han logrado que la justicia aplique para sí, que no fue inmediata pero finalmente se convirtió en un hecho.

Por su parte del delegado federal y coordinador de la logística en el Programa de Vacunación en Morelos, Raúl Anaya Rojas, informó que este día solo se vacunaron a dos menores de edad, y tres más que fueron citados se enviaron a la coordinación estatal encabezada por Miguel Ángel Van Dick Puga, a fin de que sea un mismo punto en donde se concentre a los menores.

“Los canalizamos todos con él, que lleve el control de la vacunación de los menores que vienen con amparo y se integre al expediente; a nosotros en total ya notificamos 36 amparos y sigo firmando todos los días respuesta a juzgados y llevo como otros 15 que mandé a penas respuesta”.

Actualmente, en suma dan más de 50 amparos que se han recibido tan solo en la delegación, las edades van de 12 a 17 años de edad en su gran mayoría “todo es argumentando que tiene su derecho a vacunar, obviamente que la vacuna está autorizada para su rango de edad”.

En estos dos casos no se reportaron reacciones adversas, comentó. En tanto a la declaración del gobierno federal sobre que distribuirá un millón de vacunas para menores de edad, el funcionario dijo que esta instrucción aún no ha llegado a la entidad.