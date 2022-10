Maestros de Xoxocotla vuelven a manifestarse en el IEBEM

A pesar de que las autoridades educativas ofrecieron la instalación de mesas de trabajo para solucionar el conflicto en la Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas, maestros del municipio de Xoxocotla se manifestaron en las instalaciones del Instituto de Educación Básica del Estado (IEBEM), a dónde llegaron para exigir la reinstalación de la directora. Luego de una reunión entre ambas partes se acordó regresar a su lugar a la maestra.

“Eliacin decía que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería”, fue la consigna principal de los docentes de la Delegación D1-119, gritaron a su paso una vez que lograron acceder a la explanada del instituto, con pancartas en mano caminaron hasta la Dirección General en donde solicitaron una nueva audiencia con el director del IEBEM

La solicitud fue la reinstalación de la directora de la primaria Leticia Martínez Colín, quien el pasado jueves 29 de septiembre fue presuntamente agredida por padres de familia que se inconformaron con su regreso tras un permiso laboral.

“Personas ajenas a la institución impidieron el paso a la directora; el día lunes 3 de octubre el problema escaló, no sólo fue contra la directora sino contra las y los maestros, entre los padres de familia que querían que sus hijos entrarán y los que no hubo jalones, empujones”, dijo la vocera de los inconformes.

A decir de los inconformes, al no reinstalar a la maestra se violan los derechos laborales, lo cual no están dispuestos a permitir. Este miércoles 5 de octubre fueron 14 planteles de la región sur que no tuvieron clases en solidaridad con la escuela de los inconformes.

Los maestros fueron atendidos por el Secretario de Educación, Luis Arturo Cornejo Alatorre, y el director del IEBEM, Eliacin Salgado de la Paz, con quienes acordaron regresar a la directora del plantel, además del compromiso de que para el siguiente año resolver problemas de infraestructura.