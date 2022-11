Maestros de la CNTE marchan en Cuernavaca

Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (Ceteg), así como integrantes de asociaciones civiles y padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa marcharon por avenidas de Cuernavaca antes de continuar con su caravana con destino a la Ciudad de México.

Luego de que el pasado 18 de noviembre bloquearon por alrededor de cuatro horas el Paso Express en Cuernavaca, los inconformes acamparon por la noche en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME); la mañana de este 19 de noviembre realizaron un pronunciamiento y luego salieron para dirigir su marcha hacía la Plaza de Armas de la capital morelense.

Pedro Hernández Morales, dirigente de la Sección Nueve de la CNTE, sentenció que aún cuando no hay diálogo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), permanecerán en plantón en la CdMx el tiempo necesario hasta obtener respuesta y se cumpla con lo que se estableció en mesas de trabajo, donde se habló sobre la reforma educativa.

“Resarcir los daños causados por la necia aplicación reforma educativa, resolver las consecuencias y costos de la perversa ley relacionada con víctimas, presos políticos, cesados, órdenes de aprehensión; suspensión de pagos, justicia a la masacre de Oaxaca y respetar la autonomía sindical y reconocimiento a las delegaciones de la CNTE electa democráticamente”, indicó.

Además piden el pago de pensiones y jubilaciones en salario mínimo y no en Unidades de Medidas (UMA), la basificación de profesores, reinstalación de varios de sus compañeros y plazas automáticas para egresados de las escuelas normales.

Señaló la necesidad de construir un nuevo modelo educativo que niegue el pasado y que permita reivindicar el presente y garantice el futuro de los maestros. Aseveró que no es nada más Guerrero, sino varias coordinadoras quienes buscan mejores condiciones y no han sido escuchados, de lo contrario no estarían marchando de nuevo.

Los maestros realizaron su recorrido por Avenida Morelos, para luego dirigirse a Tlaltenango, Buena Vista y llegar a la Paloma de la Paz, para caminar por la autopista México Cuernavaca.

Informaron que este sábado 19 de noviembre llegarán al poblado de Tres Marías en el municipio de Huitzilac Morelos, en donde permanecerán durante la tarde y pasarán la noche. Después de Tres Marías, harán otras paradas en su camino hacía la CdMx, pasarán a Topilejo y posteriormente a Tlalpan.

Después continuarán su marcha hacía la capital del país, en donde el 22 de noviembre llevarán a cabo un mitin en el zócalo y se instalarán en plantón.

