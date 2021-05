Maestros dan lecciones de “disciplina” durante vacunación

Inconformidades de maestros suben de nivel en la sede de la Secundaria “Rosario Castellanos”, luego de que se hicieran dos filas, una de quienes no alcanzaron la vacuna la tarde de ayer en el Hospital Militar y otra de quienes aseguran que fueron convocados para hoy.

La situación derivó en gritos y empujones, ante ello tuvieron que llegar elementos de la policía municipal para tratar de garantizar la seguridad de quienes esperan la vacuna.

En el lugar, los policías informaron que fueron requeridos a través del número de emergencias 911.

#VacunaciónDeMaestros | Luego de los empujones llegan elementos de la policía municipal a tratar de garantizar la seguridad de quienes esperan por la vacuna, los elementos dicen que fueron llamados por medio del 911

📹: @KatyMariana_ https://t.co/gRGoPmGt4L pic.twitter.com/jELFQYgwSO — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) May 6, 2021 #VacunaciónDeMaestros | Señalan a maestros de no traer folio y meterse en la fila para vacunarse contra el Covid-19 en el módulo de la secundaria 13 Rosario Castellanos, lo que generó gritos y empujones.

📹: @hagasilsilveriohttps://t.co/J53FPUjmyj pic.twitter.com/OHjp2Q7LuJ — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) May 6, 2021





En Zacatepec todo transcurre con calma

Muy pocos maestros y maestras haciendo fila para la vacunación contra el 19 en el Tecnológico de Zacatepec, a estas horas de la mañana ya entraron más de 300 maestros a vacunarse y en fila no hay ni 200 maestros.