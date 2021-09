Madres de familia se manifiestan en la sede del IEBEM

Por tercera ocasión, madres de familia de la Escuela Primaria Caritino Maldonado, de Temixco, se manifestaron afuera del Instituto de Educación Básica del Estado (IEBEM) para exigir les sea designado el personal pendiente correspondiente a la dirección del plantel, así como dos profesores, los cuales fueron designados la misma tarde de lunes.

Maribel, vocera de las inconformes, contó que llegaron desde las 5 de la mañana y colocando cartulinas en el portón del IEBEM decidieron impedir el acceso a los trabajadores que fueron llegando por la mañana, después de dos horas de mantenerse ahí las autoridades los atendieron comprometiéndose a resolverles antes del mediodía.

“Es un director y dos maestros que nos hacen falta, ya nos atendieron, nos dijeron que están en trámite los maestros que nos hacen falta y que les tengamos paciencia que hoy antes del mediodía nos darán solución, esperamos sea cierto porque sino vamos a cerrar y vamos a dejar a la gente adentro, no van a poder salir”.

Antes del mediodía las madres de familia se fueron a comer algo en uno de los comercios cercanos al IEBEM para incluso llevar ellas mismas a los docentes al plantel y presentarlos con el resto de la comunidad escolar.

“Esta es la tercera vez que venimos al IEBEM y es la única que en la cual pudimos dialogar y llegar a un punto en el cual nosotras aceptamos levantar el plantón, llegamos aquí desde las 5 de la mañana para no dejar entrar al personal”.

Son ya dos años que el plantel carece de director, luego nombraron a una provisional pero trámites administrativos han tenido que parar como es la gestión de becas y desayunos escolares, además del enorme rezago que los menores ya registran al no tener clases.

“Tenemos una semana cerrando la escuela para ver si nos hacía caso el instituto, pero no están tomando clases ni en línea ni presenciales, son como 400 niños y niñas por eso solo les daremos hasta hoy al instituto. No hay quien firme las constancias de estudio para las becas ni para los desayunos”.

Los niños de segundo año y cuarto “son menores que vienen rezagados desde el año pasado entonces finalmente los más dañados son ellos, y el bolsillo de los padres porque si no hay desayunos escolares y no tenemos la beca pues va a ser culpa del instituto por no hacernos caso”.