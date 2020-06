Lustradores de calzado piden apoyo al Ayuntamiento

Los tradicionales boleros aglutinados en la Unión de Lustradores de Calzado, organismo creado hace 89 años y representado por Alberto Corripio González, demandaron este lunes apoyo de las autoridades municipales para poder seguir respetando la cuarentena.

Corripio González dijo que de sus 30 agremiados 25 de encuentran en una situación económica muy difícil, pues no tienen con qué mantener a sus familias.

Expuso que solo algunos de ellos, unos cinco aproximadamente han tenido que salir a las calles a "cajonear" es decir tomando su cajón de lustradores a tratar de conseguir "boleadas" para ganar algo con qué alimentar a sus familias.

Por ello, destacó que ante los ordenamientos de las autoridades de mantener la suspensión de actividades no esenciales hasta el fin de mes requieren para seguir sobreviviendo de apoyos financieros de las autoridades.

Corripio González reconoció que a lo largo del confinamiento han contado con el apoyo de las autoridades municipales de Cuernavaca, pero recalcó que a estas alturas al no poder trabajar por tanto tiempo ya requieren de un apoyo económico no solo de despensas para poder seguir manteniéndose en casa y no ponerse en riesgo ni ellos ni sus familias.