Lucy Meza pide al Fiscal Uriel Carmona renunciar al cargo

A través de un comunicado, la senadora Lucía Meza Guzmán solicitó al fiscal de Morelos Uriel “N” renunciar a su cargo, ya que su permanencia es insostenible.

Luego de la salida del titular de la fiscalía del estado de Morelos, Uriel “N” quien estaba preso en el penal federal El Altiplano, en el Estado de México.

Tras conocer esto, la senadora federal Meza Guzmán, quien se encuentra en la bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), criticó la defensa férrea que los Tribunales Federales ejercieron a favor del funcionario, a pesar de las supuestas pruebas en su contra.

“Con la liberación del Fiscal del Estado, los Tribunales Federales le dieron la espalda a las víctimas de los delitos no esclarecidos, pero sobre todo, dieron un duro golpe a la esperanza de justicia de las familias de todas las mujeres que han sido asesinadas en Morelos”, sentenció la senadora morenista.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Asimismo, señaló que social y políticamente es insostenible que Uriel “N” siga bajo el cargo de procurador de justicia en el estado, debido a que su permanencia al frente de la fiscalía divide y puede generar pensamientos de impunidad ante la sociedad.

Local Sale el fiscal de Morelos, Uriel "N" del Altiplano

Por ello, Meza Guzmán continuó firme en la solicitud al fiscal para presentar ante el Congreso Local, su renuncia al cargo, para fortalecer la procuración de justicia y la correcta investigación de los delitos que son cometidos en la entidad.

“Uriel Carmona, debe entender que su permanencia en la Fiscalía del Estado es ya insostenible, debe entender que no abona a la pacificación del estado y ya no genera confianza social y no puede continuar al frente de la procuración de justicia”, concluyó la senadora.

Cabe mencionar que el fiscal estatal se encuentra sujeto a un proceso penal debido a una supuesta responsabilidad de tortura en contra de Luis Ibarra “El Diablo”, uno de los presuntos responsables del asesinato de tres jóvenes en el municipio de Huitzilac en abril del 2023.

Uriel “N” es la cuarta vez que enfrenta un proceso penal, también es señalado por encubrimiento, favorecimiento y feminicidio en calidad de auxiliar en relación al caso de Ariadna Fernanda ocurrido en noviembre del 2022.