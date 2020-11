Lucha por comisiones paraliza al Congreso

Por tercer año consecutivo, el estado y municipios podrían iniciar el siguiente año sin nuevo presupuesto asignado ante la falta de acuerdos al interior del Congreso local para designar a los nuevos presidentes de las comisiones legislativas, lo que ha paralizado nuevamente el trabajo parlamentario.

La diputada Ariadna Barrera Vázquez, presidenta de la Junta Política y de Gobierno, aseguró que al no contar la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública con titular, el análisis y votación del paquete económico, así como de las leyes de ingresos municipales 2021 podría estar en riesgo.

Esto luego de que el pasado mes de agosto la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rosalina Mazari Espín, a través de un comunicado oficial, anunciara su decisión de no ocupar la presidencia de la comisión de hacienda en el último año constitucional, lo que ha dejado acéfalo este órgano tan importante al interior del Poder Legislativo.

No obstante, la coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) señaló que ante la falta de una propuesta formal por parte de sus homólogos ha planteado pueda elegirse a la nueva presidenta o presidente de forma democrática, teniendo los 20 diputados la misma posibilidad de seguir elegidos.

“He propuesto a las compañeras y compañeros que sea de forma democrática para que no estemos con que si le toca a Morena o cuál partido, que se vote en una urna y se tengan los resultados porque no puede ser que en algo tan sencillo no haya ese consenso, hay que buscarlo”, subrayó.

Precisó que la falta de diálogo y comunicación es lo que ha frenado los acuerdos para nombrar al titular de la Comisión de Hacienda, manifestando el órgano de dirección a su cargo está en la disposición de trabajar en conjunto, escuchar y obtener los consensos necesarios para sacar este y otros nombramientos pendientes como son los presidentes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, Igualdad de Género y Seguridad Pública y Protección Civil.

Cabe recordar que en la historia de la actual legislatura, las disputas, conflictos, y la división en dos grupos por parte de los legisladores locales ha provocado de manera reiterada que el paquete económico 2019 y 2020 se apruebe con semanas y hasta un mes de retraso, esto también se ha visto reflejado en el desahogo de las leyes de ingresos municipales.