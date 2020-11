Los SSM no participarán en el ensayo de la vacuna 

La autoridad de Salud del gobierno estatal no tendrá ninguna intervención en el ensayo para la vacuna contra la Covid-19, aceptó el secretario de salud, Marco Antonio Cantú Cuevas. Aunque no quiso evidenciar que el gobierno federal y el laboratorio que hará las pruebas dejó fuera al gobierno estatal, señaló que hay una buena relación con la Secretaria de Relaciones Exteriores, pero la Secretaría de Salud no intervendrá de ninguna manera en la aplicación de las pruebas, al menos en Morelos, se habrá de hacer “por medio de una empresa farmacéutica, un laboratorio privado”.

Durante la conferencia diaria de seguridad en salud contra la Covid-19, señaló; “nos dijeron que nos harían llegar los detalles si hay acercamiento con RE y la federación, y se ha invitado al canciller; pudriera venir a dar información precisa, pero lo que se sabe es que el ensayo será clínico y ellos habrán de reclutar de manera directa, sin participación del estado o municipio para que realicen la prueba, los lineamientos los conocen ellos, se nos comentó que está validado por la Cofepris, hemos solicitado que se haga un informe en qué términos se está llevando a cabo este ensayo en el estado. Pero lo que sabemos, es que es privado el ensayo y los voluntarios serán reclutados, por ese laboratorio privado; no hay vínculo con los SSM, ni con otra autoridades de salud en el estado”.

Por otro lado, autoridades alertaron que hay dos problemáticas sociales que se han incrementado, la agresión en contra de las mujeres y el suicidio. Sobre el primero, al momento hay 11 mil atenciones en casos de violencia, de esta cantidad, aquellas mujeres que se acercaron a solicitar ayuda, son 2 mil de primera vez enfrentaron una situación así, y el resto con subsecuentes; con estas cifras se puede decir que el 43 por ciento de las mujeres en el estado sufre violencia doméstica.

Sobre las cifras actuales por Covid-19 al momento ya son 16 mil 940 personas estudiadas por PCR, confirmados de la enfermedad 7 mil 136 casos y confirmados activos 157 casos al corte de las 15 horas de ayer 11 de noviembre, estos son los que tienen síntomas durante los últimos 14 días, negativos 8 mil 700 casos, sospechosos mil 05 casos, y defunciones mil 339 casos.