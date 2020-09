Los salvan las ventas en línea

Las ventas tanto de uniformes escolares como de ropa casual, vestidos de novia y de gala, se han desplomado más de un 50 por ciento, por lo que la gran mayoría de las 12O empresas agremiadas a la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, delegación Morelos, se encuentran en riesgo de cerrar sus puertas, sin embargo, le están apostando a las ventas de sus productos en línea, con la esperanza de que a fin de año, haya una reactivación económica, expuso su presidenta, Magdalena Cortés Irazoque.

Tras exponer que ya no deseaba abordar más el tema de la falta de apoyo del gobierno, la dirigente empresarial dijo que como todos los empresarios en crisis, tienen que salir adelante sin estar esperando el apoyo oficial, pero destacó que el sector textil está muy afectado, pues esperaban temporadas como la del regreso a clases, por la venta de uniformes, lo que ahora no se pudo realizar por la pandemia, al no haber clases presenciales.

También destacó que lo mismo ha sucedido en la venta de vestidos de novia, de XV años, y vestidos de gala, donde por igual, la situación es grave, porque como es bien sabido, no hay eventos, no hay nada. Por lo que las ventas en estos sectores se han desplomado de un 20 hasta un 10 ciento, pero a este respecto, explicó que quienes encargan un vestido, lo quieren hasta fin de año o principios del próximo, no para ahorita.

En estos momentos nadie quiere un evento sino hasta final de año o principios del 2021, insistió, Magdalena Cortés, ante lo cual los diseñadores de la industria del vestido están viendo qué hacer para poder seguir adelante; como ofertar sus creaciones por medio de las ventas en línea, que obviamente no es lo mismo, pero se trata buscar alternativas, dijo Cortés.

La dirigente empresarial dijo que como todos los empresarios en crisis, tienen que salir adelante sin estar esperando el apoyo oficial.

Las ventas tanto de uniformes escolares como de ropa casual, vestidos de novia y de gala, se han desplomado más de un 50 por ciento

Agregó que otra de las épocas buenas para su sector, eran los festejos patrios, pues mucha gente pedía y compraba un vestido para estas fechas, pero al no realizarse estos festejos tampoco habrá ventas, por lo que insistió que la situación se mantiene con muy mala expectativa para los empresarios de esta industria.

Lo que representa una situación muy complicada para los 120 agremiados, por ello no están trabajando al 100 por ciento, y los empleos se van rotando entre los trabajadores, unos van unos días, otros van otros días de la semana; a lo que ahora se le está apostando es a vender en línea, lo mismo para la ropa casual que diseños exclusivos.

Por ello, la presidenta de la CNIV confió que a fin de año las cosas puedan mejorar, pero mientras tanto, exhortó a toda la población a participar en el esfuerzo de reactivar la economía local, comprando a productores y empresarios de Morelos, para poder mantener las empresas y las fuentes de empleo, insistió "si nos ven en línea, compren en línea, apoyémonos unos a otros".