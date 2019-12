Los regalos digitales, otra opción

En el polvo quedaron los video centros, los tumultos para ver una película en el cine, entre otros entretenimientos presenciales que disfrutaban los mexicanos y los morelenses.

La última Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la información en los Hogares (ENDUTIH), del INEGI, arroja que en México arriba del 60 por ciento de la población tiene acceso a internet; el 68 por ciento lo utiliza a través de su celular, seguido por la computadora, el televisor, la computadora portátil, una tablet o una consola de videojuegos.

En el caso de Morelos , según los mismo datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al menos un 70 por ciento de los habitantes utilizan el internet, en su mayoría a través del celular.

Justamente estos datos estadísticos llevaron a los empresarios del ramo de la tecnología a ofrecer nuevos productos digitales y con ello desplomar los negocios de renta de películas, cine, videojuegos y demás formas de entretenimiento.

Para que salir de casa si puedes disfrutar de tu película o tu música favorita únicamente teniendo 3 herramientas: un celular, televisión o computadora, señal de internet y un cómodo sillón.

Así es como los negocios de Streaming (retransmisión en directo o descargar continua) comenzaron a crecer y crear un nuevo estilo de vida llamado "Geek" (persona fascinada por la tecnología).

De ahí el surgimiento de una infinidad de servicios digitales de prepago, es decir, usas lo que pagas y no te preocupas de una mensualidad fija o contrato forzoso.

Si lo que buscas son plataformas digitales, en México las más populares para ver una película o serie son : Netflix, Amazon Prime y Blim,

Netflix ofrece un periodo de prueba de 30 días. Básico: 109 pesos al mes que incluye películas y programas de televisión ilimitados, ver en lu laptop, TV, teléfono o tablet, pero sólo puedes ocuparlo en un equipo al mismo tiempo; Estándar: por 149 pesos al mes puedes ver contenido ilimitado en HD de la plataforma en dos pantallas diferentes al mismo tiempo; Premium: 199 pesos mensuales que incluye contenido ilimitado en HD y Ultra HD que se puede ver en 4 pantallas al mismo tiempo.

Amazon Prime ofrece periodo de prueba de 30 días. Plan mensual: tiene un costo de 99 pesos; plan anual: pagas 899 pesos por un año, con este plan el mes tiene un costo equivalente a 74.92 pesos.

Blim te da un periodo de prueba de 7 días. 1 mes 109 pesos; 3 meses 289 pesos; 6 meses 549 pesos.

Música

En cuanto a plataformas digitales de música, las más populares en México son: Spotify, Apple Music, Google Play Music y Amazon Music.

Spotify y sus 10 más populares son: Con Calma de Daddy Yankee; Better Now de Post Malone; Clama de Pedro Capó; Wake Me Op de Avicii; Viva la Vida de Coldplay; Rather Be de Clean Bandit; Ain`t Nobody de Felix Jaehn; Can`t Sleep Love de Pentatonix; In My Feelings de Drake; y Te amo de Piso 21. Ofrece periodo de prueba de 3 meses. Individual 99 pesos al mes; duo 129 pesos al mes; familiar 149 pesos al mes; y universitarios 49 pesos al mes

Google Play Music. Las 10 más populares son: Tones and I de Dance Monkey; Burbujas de Cristal de Cartel de Santa; Magnetic de Monsta X; Tusa de Karol G; Blinding Lights de The Weeknd; Buttercup de Jack Stauber; Don't Start Now de Dua Lipa; RITMO (Bad Boys For Life) de The Black Eyed Peas; Amor a primera vista de los Angeles Azules; y No seas celoso de Kim Loaiza. Ofrece periodo de prueba de 30 días. El plan individual tiene un costo de 99 pesos al mes; el familiar 149 pesos al mes.

Amazon Prime Music. Los 10 más populares son: Con altura de Rosalía y Balvin; Bad guy de Billy Elilish; Sucker de Jonas Brother; Un año de Sebastian Jatra; No te contaron mal de Cristian Nodal; Calladita de Bad Bunny; 7 rings de Arianna Grande; Lose Your to Love Me de Selena Gomez; Otro trago de Sech; y Con calma de Daddy Yankee. Ofrece prueba de 4 meses por 9 pesos. La mensualidad tiene un costo de 99 pesos al mes si es individual y si es familiar 149 pesos al mes.

Plataformas para taxis

Ya no tienes que preocuparte por solicitar un taxi vía telefónica, ahora des un celular puedes instalar la aplicación que más te parezca y pedir el servicio, además puedes pagar con tarjeta o en efectivo

Uber Cuernavaca Taxi. La tarifa varía de acuerdo al tiempo que dure tu viaje y también a la distancia

Según su página oficial este servicio ofrece como costo por minuto 1.75 pesos, el costo por kilómetro es de 3.5 pesos; una tarifa mínima de 35 pesos y un cobro por cancelación de 25 pesos. En su página oficial tiene un calculador de precio.