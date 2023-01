¿Los permisos de circulación de Guerrero están prohibidos en Morelos?

Tras las declaraciones que realizó la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac) sobre el uso de permisos para circular del estado de Guerrero, gran parte de la población comenzó a cuestionarse lo siguiente: ¿Tengo prohibido circular si mi permiso es de Guerrero?

Por lo que el titular de vialidad del municipio de Cuernavaca, Javier Antonio Tencle Santiago mencionó que sí está permitido circular con un permiso de Guerrero, siempre y cuando los permisos no sean falsos y no estén vencidos.

"Lo que se verifica es que los permisos estén vigentes, si está vencido obviamente no pueden circular y amerita la detención de la unidad, también no tener los documentos en orden... tener una licencia vencida, amerita detención de la unidad; no es una cacería, sólo verificar que estén con los permisos adecuados", explicó Tencle Santiago.

Placas vencidas

Sobre el tema de placas vencidas, Tencle Santiago señaló que la circulación de vehículos automotores con placas vencidas serán sancionados con una multa, así como la detención de la unidad.

En este tenor y de acuerdo con la Ley de Ingresos de Cuernavaca (2022), la multa es de cuatro a cinco UMAS, es decir, entre 388 y 481 pesos.

Permisos para circular

De acuerdo con la página de internet de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Morelos, los permisos para circular tres días sin placas en el estado de Morelos, tienen un costo de una UMA (Unidad de Medida de Actualización), lo cual equivale a 96 pesos con 22 centavos, y los de 30 días tienen un costo de 1.30 UMAS, lo que equivale a 125 pesos con nueve centavos, estos son válidos para camiones y autos, esto hasta que se actualicen las UMAS 2023.



