[Especial] Los otros muertos por la pandemia

Para los médicos no hay duda: durante la pandemia, particularmente en su primer año, la atención a la covid-19 en las unidades de salud desplazó al resto de las enfermedades crónico degenerativas a un segundo plano, un fenómeno que se debió a dos factores: la asignación inicial de medicina general y especializada a la primera línea de atención contra la pandemia y el temor de los pacientes de contraer el virus si acudían a su cita médica.

“Los médicos que estaban en covid eran médicos generales. Muchos especialistas, sobre todo los internistas y los anestesiólogos, estaban subiendo a piso covid; nosotros, como ortopedistas, subíamos a ayudarles, y los cirujanos ni se diga, oftalmo… Hubo un desabasto; la gente lo que hacía era que iba por recetas, pero no llevaban un control estricto de sus padecimientos, como diabetes e hipertensión”, relata Miguel Montiel, traumatólogo y ortopedista del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Morelos.

A dos años del inicio de la contingencia sanitaria en Morelos, los efectos de aquel fenómeno son cada vez más claros: al interior del IMSS, las cirugías de oftalmo de retina, una consecuencia de la diabetes, han aumentado en los últimos meses, lo que se debe a las descompensaciones que pudieron haber sufrido pacientes con diabetes mellitus que no recibieron la atención adecuada.

“Hay mucha cirugía de oftalmo de retina, porque mucho diabético se descompensó… Hay cosas que aún no se van a ver, que van a empezar a salir por estos dos años de descontrol de que no hubo modificación de medicamentos, antihipertensivos, insulina, todo esto… va a ser un año de mucho trabajo”, agrega Montiel.

En 2020, la diabetes representó la tercera causa principal de muertes en el estado, con una tasa de 13.2 por cada 10 mil habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De acuerdo con Statista, dos mil 606 personas perdieron la vida en Morelos debido a este padecimiento en el primer año de la pandemia. Según el portal, la principal causa de muerte en Morelos fueron las enfermedades del corazón, con un total de tres mil 699, mientras que los decesos causados por covid-19 ocupan el segundo lugar.

Pero en este aspecto hay algo que subrayar: muertes registradas como causadas por enfermedad del corazón bien pudieron estar asociadas a la enfermedad del coronavirus:

“Mucha muerte por covid se catalogó como infarto: hay mucho paciente con covid que no estaba diagnosticado y lo pusieron como infarto, sobre todo los que murieron en casa o domicilio”, observa Montiel.

Muertes por infarto, ocurridas en casa, también fueron consecuencia del cambio emergente en la atención sanitaria debido a la pandemia, con pacientes que se negaron a recibir atención en una institución pública y que no contaban con los recursos suficientes para pagar el servicio de una privada:

“Se ponía mal el diabético, se descontrolaba el hipertenso, y por miedo a la atención y la falta de recursos se infartaban o morían en su casa, sin atención. Eso es un hecho”, concluye Miguel Montiel.

Dos factores impactaron en la atención de los pacientes crónicos: el rediseño del esquema sanitario enfocado a Covid-19 y el miedo de los propios pacientes a contagiarse si acudían a las unidades de salud / Gude Servín | El Sol de Cuautla

No atendidos, las principales víctimas

A dos años del inicio de la pandemia, el personal médico sigue siendo testigo del miedo de los pacientes con enfermedades crónicas de acudir a las clínicas a recibir atención, especialmente las de carácter público, lo que hoy sigue haciéndolos “presas fáciles” de la covid-19 y de otras enfermedades:

“Los pacientes que lamentablemente tienen comorbilidad, que tienen diabetes, hipertensión, enfermedades cardiacas, respiratorias, metabólicas… no se atienden. De por sí ya vienen arrastrando una descompensación en su control, así que son presas fáciles no solamente para covid, sino para el dengue y la influenza, pero es responsabilidad del paciente y su familia: pueden ver a alguien con 300 de azúcar y no lo llevan al hospital por el miedo de la covid, cuando puede que ya se haya contagiado por un hijo o nieto. Hay mucha negligencia", reflexiona Arturo Cruz Mendoza, presidente de la Asociación de Hospitales Privados del Oriente de Morelos.

Para Cruz Mendoza, las descompensaciones de los pacientes con enfermedades crónicas en los últimos dos años son resultado del miedo e ignorancia, sí, pero también hay casos de negligencia. Cruz descarta que el problema se deba a la falta de medicamentos:

“Medicamentos hay, pero no acuden, no asisten, no llevan su dieta ni obediencia y ahorita son las principales víctimas de la enfermedad actual”.

Gude Servín | El Sol de Cuautla





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter