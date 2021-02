Los niños peligran en el confinamiento

El pediatra Jorge Israel Hernández Blanquel, adscrito al área de Consulta Externa del Hospital del Niño Morelense (HMN), explicó que la permanencia de las niñas y los niños en sus hogares debido al confinamiento han traído como consecuencia el aumento en los casos de abuso físico y sexual, así como otros padecimientos como el déficit de atención y la obesidad.

El especialista advirtió que tanto las instituciones de salud como los padres de familia no deben perder de vista otros problemas que se desarrollan en la infancia, y que no se limitan a la Covid-19, mismos que una vez controlada la pandemia persistirán si no son atendidos de manera temprana.

“No debemos olvidar a nuestros pacientes oncológicos, la obesidad que es otra de nuestras pandemias; ésta última no te puedo decir que se ha incrementado, porque la clínica está cerrada, pero sí podemos inferir que existe un gran riesgo de que los niños que estaban en sobre peso pasen al rango de obesidad porque es muy simple pensar que no están teniendo actividad física en sus escuelas por lo menos en su tiempo de recreo, algunas escuelas lo hacen virtual pero no es suficiente”.

Los trastornos en déficit de atención e hiperactividad también han incrementado las consultas, ya que no tienen convivencia con menores de su edad, al no jugar, tampoco establecer esas relaciones o vínculos entre ellos mismos tienen más riesgo de padecer dichos problemas.

“Sumado a las horas que pueden estar al frente de una tableta o una computadora pueden afectar la agudeza visual de la infancia, y definitivamente son estas pequeñas cosas que están pasando en materia de salud pública, que ya existían, como también problemas de caries, y que no las estamos viendo”.

La violencia infantil se ha incrementado en los meses de confinamiento, explicó el experto; “los niños han estado más expuestos a la violencia y al maltrato, nosotros tenemos cerca la Procuraduría de la Defensa del Menor y atendemos a todos los menores que vienen por asalto sexual o sospecha de abuso sexual; vemos esto más incrementado, habitualmente estamos teniendo de uno a dos casos por semana, y pues es preocupante porque antes teníamos uno cada dos o tres semanas”.

Los municipios de donde mayormente llegan los menores abusados son de mayor rezago, entre ellos Emiliano Zapata. En la gran parte los abusos son cometidos por personas cercanas a al familia, “más del 90 por ciento de los casos es una adulto que convive cerca del menor”, no sólo padrastros o tíos.

“Lo más común es que los niños tengan cambios en su conducta, si era muy alegre o hablaba mucho de pronto deja de hacerlo, deja de hacer sus actividades cotidianas y es más retraído, no quiero hacer las cosas que le gustaba hacer, tiene miedo de estar en ciertos lugares, con ciertas personas, deja de atender la escuela, deja de comer, llora más fácil, se enoja más fácil”.

Y en cuanto al aspecto físico, los signos de alarma son más evidentes; “desde moretones hasta fracturas no justificadas, a veces nosotros al investigar vemos si existe congruencia entre lo que nos dice la familia y lo que estamos viendo, si te dicen que se se cae de la cama y trae un golpe horrible en la cabeza no hay una congruencia en la historia”.

Aceptó que el miedo por contagiarse de Covid-19 y la falta de información han ocasionado que los padres de familia no siempre llevan a sus hijos e hijas a las consultas, por lo que hizo un llamado a que dejen atrás esos temores y acudan a cualquier centro de salud para ser referidos al nosocomio, incluso con una referencia también de su médico particular.

Tanto las instituciones de salud como los padres de familia no deben perder de vista otros problemas que se desarrollan en la infancia, y que no se limitan a la Covid-19, mismos que una vez controlada la pandemia persistirán si no son atendidos de manera temprana