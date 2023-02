Los morelenses tienen miedo hasta de ir a misa: Vicario

Previo al inicio de la cuaresma, el vicario general de la diócesis de Cuernavaca, Tomás Toral Nájera fue cuestionado sobre el temor que podrían tener los feligreses al acudir a misa.

"Sabemos que en general, más allá de apuntar a algunas regiones, el temor de la gente no es sólo de ir a la iglesia o ir al trabajo, ya que les roban en las rutas, en el paraje solitario, en la calle... Hoy hay una situación real así, hay temor y hay miedo, en general sí es la violencia lo que provoca que el feligrés tenga ese temor", explicó Toral Nájera.

Mencionó que en el inicio de la pandemia no se podía contar con la presencia de los católicos, por lo que tuvieron que buscar alternativas para continuar con sus actividades como transmisiones en vivo a través de redes sociales, sin embargo, conforme los años pasaron y la semaforización lo permitió, la asistencia a las misas fue permitida pero su afluencia no es la misma, algunos creyentes no regresaron.

Además del temor por el contagio de diversas enfermedades, los católicos temen por su seguridad, pues la situación que a traviesa el estado sobre el tema de violencia es alarmante.

Pese a que no especificó en cuáles parroquias se registra menor participación, señaló que la región más afectada es Cuautla, por los últimos hechos acontecidos.

"Sin embargo, no podríamos decir en cual punto o cuál parroquia, es un tema de la ciudadanía en general; no podría decir una determinación en el sentido social por supuesto sabemos que en Cuautla hay mucha inseguridad y temor de la feligresía en la ciudadanía en general", expresó Toral Nájera.

Finalmente, compartió que volverán a implementar la opción de transmitir la misa en línea para aquellos que prefieran quedarse en casa.









