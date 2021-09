'Los maestros no viven del aplauso'; protesta en el CMA

Por segundo día consecutivo, alumnos del Centro Morelense de las Artes (CMA) y ahora junto a los maestros protestaron en las puertas de la escuela, con banderas de huelga y cerrando las instalaciones en demanda de la recontratación de los 12 profesores que fueron despedidos por exigir mejoras salariales. Con bloqueos intermitentes exigen que la Secretaría de Turismo y Cultura atienda la demanda.

“Denunciar la injusticia nos compete a todos, necesitamos dejar de sufrir el mal trato como comunidad artística de Morelos, a la que siempre se pone en último lugar.

“El CMA es un templo de las artes; no se pueden quitar los ladrillos de base y esperar que no tiemble la estructura. Cuando un alumno elige un maestro en las artes, con él define una ruta de desarrollo, no podemos vivir con la incertidumbre de si esa ruta llegará al mismo destino que habíamos ambicionado”, dijeron los estudiantes que por momentos bloqueaban solo vía de la transitada avenida Morelos, porque la concentración se ubicó de manera directa en las puertas de la institución.

Los profesores recordaron que desde el pasado 25 de agosto los directores del CMA les comunicaron telefónicamente a 11 profesores que, por instrucciones de la Rectora, “instrucciones verbales más no por escrito, ya no podremos seguir dando clases en el CMA y que no nos pagarán esa quincena. La ley del CMA contempla que los Directores no tienen facultades para retirar clases”.

Al instalar el campamento y colocar una bandera de huelga, dejaron en claro que no aceptarán “que desprestigien a los Directores. Por lo tanto, los 11 maestros en cuestión, decidieron que continuarían dando sus clases, hasta que finalmente la semana pasada les dijeron que ya que no eran reconocidos como maestros.





















Sigue leyendo:













Local