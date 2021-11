Los hombres reportan más casos de VIH: Impajoven

Son los hombres en edad adolescente y jóvenes los que ocupan la mayor incidencia en casos del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), señala el responsable del módulo de pruebas del Instituto Morelense de Personas Adolescentes y Jóvenes del estado (Impajoven), Gabino Escorcia Santander, al aplicar al menos 200 pruebas en uno de los arcos de Palacio de Gobierno este jueves en el centro de Cuernavaca.

“La meta que tenemos en este tipo de módulos es detectar a una persona por cada 100 pruebas, no te puedo dar un número certero pero sí cumplimos una meta. En el caso de VIH son los hombres que tienen sexo con hombres los que están siendo diagnosticados con mayor número y una tercera parte de la población que vive con VIH es población entre los 14 y los 29 años de edad”.

En el módulo se les aplican tres de las pruebas disponibles: VIH, sífilis y hepatitis C, mismas que son por medio de la extracción de una gota de sangre que se aplica posteriormente en los reactivos. Cabe destacar que el módulo sólo aplicó para los mayores de 18 años o que estén por cumplirlos. Para los menores de edad que hayan iniciado su vida sexual pueden acudir a una instancia especial acompañados por un adulto.

No es necesario que acudan en ayuno, y no hay problema si han consumido alguna sustancia nociva pues no interviene en el resultado; ahora cuentan con una prueba más específica llamada “de cuarta generación”, siendo el instituto el único fuera del sector salud que la tiene y es gratuita.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter









Local Suscríbete Promo Fresno Cuernavaca