Los ciudadanos acudieron a cuentagotas para emitir su voto

En Cuautla y la región oriente del estado la participación ciudadana en la Consulta Popular 2021 promovida por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones de actores políticos del pasado de México fue escasa. Lo mismo ocurrió en la zona sur y metropolitana del estado.

Fueron pocas personas las que llegaron a las mesas receptoras instaladas por el Instituto Nacional Electoral (INE); entre ellas, Felipe Morán, de 61 años, quien espera que se haga justicia: “Yo quiero que se haga justicia en ese aspecto. Voté a favor. Es muy importante participar”, dijo tras emitir su voto en la casilla ubicada en el parque de la colonia Gabriel Tepepa, en el municipio de Cuautla.

Si hubo un factor común en las casillas instaladas en Cuautla y los municipios aledaños fue la asistencia de adultos mayores, principalmente. En su mayoría, los votantes reconocieron haber marcado la opción sí impresa en la boleta. Minutos después del voto de Felipe Morán, el alcalde electo de Cuautla, Rodrigo Arredondo López, llegó al mismo sitio a hacer lo propio.

Mientras tanto, en la zona sur del estado se instalaron 188 mesas receptoras en los 12 municipios que conforman el 04 distrito, la mayoría con tres funcionarios. Pese a las presiones de la gente que se presentó hacer fila para votar a las 8 de la mañana, al mediodía las mesas de la consulta no tenían participantes y así transcurrió el resto de la tarde. Eran pocas las personas que se presentaban a emitir su voto.

En opinión del presidente municipal de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, no se debe desaprovechar este ejercicio democrático histórico de México, especial ente cuando hace dos o tres décadas lo que se pedía era la democracia, especialmente tras el fraude electoral de 1988, cuando se cayó el sistema y se arrebató el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas; “Hoy vemos países como Cuba donde los ciudadanos piden poder votar, no hablan de una consulta, para ser tomados en cuenta, en las decisiones democráticas de su país, yo la verdad lo que creo independientemente lo que motivó o cual sea la respuesta, porque no se trata de incidir, yo no voy a incidir, se plantea que la gente participe, porque estamos en un país democrático, donde una herramienta que nunca había sido utilizado nuestro país, hoy hace historia”.

Con información de Angelina Albarrán