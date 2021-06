[Mundo Geek] Los 5 videojuegos con más audiencia

Twitch, la plataforma lanzada en 2011 que se ha convertido en el canal principal para los creadores de contenido enfocado en videojuegos en todo el mundo, es todo un universo en el que siempre está ocurriendo algo, como lo demuestra el reciente récord roto en mayo pasado, cuando los usuarios vieron un acumulado de 2.2 mil millones de horas en el servicio, según recogería un informe de datos mensual de StreamElements junto con Rainmaker.gg.

Los resultados fueron dados a conocer por el portal especializado en videojuegos Games Industry, donde diariamente se actualizan cifras y noticias relacionadas con el sector. Para Twitch, por cierto, ha sido un año bastante exitoso: el récord roto en mayo es sólo uno de los cuatro que se han superado consecutivamente en lo que va de 2021.

“En mayo, los usuarios de Twitch vieron un acumulado de 2.2. mil millones de horas en el servicio, un aumento del 37% interanual y un poco más que el total de 2.2 mil millones de abril”, señala el informe.

Categorías más vistas

Contrario a lo que podría esperarse, la plataforma por excelencia para la transmisión de contenidos de videojuegos no tiene en su primer lugar de vistas a un video en específico, sino a la categoría “just chatting”, que los creadores usan simplemente para hablar con su audiencia sobre distintos temas.

De acuerdo con la tabla presentada por StreamElements y Ranmaker.gg, just chatting es la categoría con más vistas, con un total de 279 millones de horas. Le sigue el contenido de “Grand Theft Auto V”, con 250 millones de horas. En el tercer puesto se encuentra el videojuego “League of Leguends”, con 168 millones de horas. En cuarto luegar se ubica “Valorant”, con 95 millones de horas. El quinto lugar, por mencionar a los cinco primeros lugares, se lo lleva “Call of Duty: Warzone”, con 91 millones de horas vistas. El informe de ambos sitios de análisis sobresale, además, por el debut de “Resident Evil Village” en el top 10 de las categorías más vistas, con un total de 48 millones.

Twitch

Twitch fue lanzado en 2011 y actualmente es propiedad de Amazon, Inc. A mediados de 2013, el sitio conseguía un promedio de 43 millones de espectadores por mes y para febrero del año siguiente fue considerada la cuarta mayor fuente de tráfico en internet en los Estados Unidos.