López Obrador ha salvado a Cuauhtémoc Blanco: Tania Valentina

La diputada local Tania Valentina Rodríguez Ruiz consideró que, uno de los grandes aciertos del gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo es estar cerca del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Rodríguez Ruiz dijo que no es fácil gobernar sin la habilidad que te da una trayectoria política, puesto que el poder desgasta y no es fácil tomar el papel de gobernante: “más cuando es un hombre que logró llegar a ser presidente municipal y gobernador del estado, no porque haya tenido una carrera política o se haya preparado para ello, sino porque fue su gran talento hacia el futbol y el cariño que le tiene el pueblo de México. En especial el estado de Morelos, que le permitió llegar a esos lugares”, aseguró Rodríguez Ruiz.

Consideró que, el contar con el apoyo, cercanía y protección del presidente López Obrador lo ha salvado.

“Al estar muy cerca de él, permitió que muchos de los actores políticos que pudieron haber hecho que hubiera una inestabilidad en el gobierno se detuvieran, porque se le tiene un gran cariño al presidente de la República y si él dice que tenemos que apoyarlo, no tenemos que lastimar al Poder Ejecutivo”, afirmó Rodríguez Ruiz.

Además, espera que el Poder Ejecutivo reflexione sobre su actuar, ya que aún existe tiempo para cambiar la forma en que está haciendo sus alianzas, también pidió que los actores políticos de la entidad deben hacerlo, ya que lo más importante es el estado de Morelos y su gente.

La legisladora del Partido del Trabajo precisó que la guerra entre actores políticos no abona a nada, ni a nadie.

Finalmente, Rodríguez Ruiz consideró que por ahora, un acierto de Blanco Bravo fue nombrar a Víctor Mercado como coordinador de asesores.











➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Únete a nuestro canal de YouTube