Logró entregarle su oficio a AMLO entre las manifestaciones

“No te preocupes, me le atravesé le pude entregar el oficio, hay que esperar que me den una cita”, dijo una señora con la voz entre cortada, alzando la voz con quién hablaba al teléfono, segundos antes prácticamente se aventó a la puerta de la camioneta blindada del presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que fue el tercer punto de su gira por Morelos. Casi una hora después de lo programado llegó a Palacio de Cortes cerrado desde el 2017 tras el sismo que paralizó en 13:14 el reloj que no ha vuelto a funcionar.

En el centro de Cuernavaca en ese tercer punto de su gira, evaluaría el avance de la reconstrucción del palacio de Cortés construido en el siglo XVl. En los cuatro puntos cardinales sobre los accesos al edificio histórico se colocaron vallas para impedir que la gente pudiera acercarse a menos de diez metros al evento.

Pero desde media hora antes grupos de ciudadanos comenzaron acercarse, allí estaban los despedidos del ayuntamiento de Cuernavaca que eran los de mayor número, reclamaban ayuda al mandatario federal, “Obrados si, Villalobos no”, gritaban tímidamente, pero extendían sus lonas de rechazo a la acción del alcalde capitalino por haberlos despedido.

Llegaron también una docena de integrantes del Frente Anti AMLO, (FRENA), a pesar de ser los menos, eran los más gritones, entonaron el himno nacional y consignas de repudió incluso, palabras altisonantes pero de traidor a México no lo bajaron.

Tres adultos mayores, encabezados por Juan Juárez Rivas, llegaron con su lona de apoyo al presidente de la república, y al proyecto de la Cuarta Transformación, eso provocó la reacción del grupo Frena que respondió con “la Cuarta Transformación es pura corrupción”. El asunto no paso a mayores cada uno se colocó en un espacio, pensaron que el mandatario llegaría por la calle Hidalgo.

Se equivocaron también los profesores disidentes, quienes se alistaron en una esquina con una lona para demandar la continuidad de las escuelas de tiempo completo, y el reconocimiento de sus horas, así como establecer la educación como el eje principal del sexenio.

El mandatario llegó por la calle Leyva frente al TSJ, había vayas de 50 metros de largo por donde llegaron las lujosas camionetas, en la entrada ciudadanos y todo tipo de personas con peticiones se arremolinaron, la camioneta del gobernador, Cuauhtémoc Blanco entró primero, donde iba el presidente se detuvo casi medio minuto por la gente que incluso se atravesó a su paso. Los elementos de seguridad apenas pudieron contener a las personas, pero gente de su equipo recogió ávidamente con ambas manos el bonche de carpetas, hojas, e incluso recuerdos que querían hacer llegar al presidente.

A diferencia de la campaña donde Andrés Manuel López Obrador bajaba el cristal, esta vez no ocurrió y luego de saludar con la mano y enviar besos a dos manos, el auto siguió su camino, cuando llegó al acceso bajo de la camioneta solo, allí se acercó el mandatario estatal, Cuauhtémoc Blanco le explicó rápidamente porque los gritos y lonas de reclamo; AMLO, apenas mostró lo que pretendió ser una sonrisa, levantó la mano e hizo el ademán que a la salida los iba a escuchar. Acto seguido entró.

A pesar de los gritos el presidente no supo de qué se trataba, todos con teléfono en mano querían captar una parte del protagonista de las “mañaneras”, apenas hizo caso, pero para algunos fue emocionante verlo aunque sea por unos segundos. “No te preocupes ya lo entregue, solo espero que nos den cita”, repetía otra vez una señora al teléfono