Llevan lucha libre a sesión de cabildo

Para este 22 de julio, a las 9:00 horas, se tiene programada en sesión de Cabildo la toma de protesta de la nueva Comisión de Box y Lucha Libre de Cuernavaca, por lo que integrantes del gremio destacaron que se darán cita para impedirlo ya que, dicen, no se respetó el reglamento.

Este jueves 21 de julio, los luchadores y boxeadores manifestaron que su inconformidad se debe a que se emitió una convocatoria para la selección y designación de candidatos a integrar la Comisión de Box y Lucha Libre de Cuernavaca 2022- 2024, pero el proceso de selección no se llevó a cabo de la manera correcta, por lo que que se manifestaron al término de la reunión que sostenía el edil José Luis Urióstegui Salgado con titulares del Instituto Nacional Electoral (INE) de Morelos y del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), a quien le externaron que el presidente que nombraron no tiene nada que hacer dentro del deporte del box y lucha porque no conoce nada, además de que desconocen a varios integrantes de la comisión y se señalaron que incluso hay quienes viven en otros municipios, por lo que solicitaron al alcalde diera una solución a la situación.

“Queremos que sea un cuernavacense y que tenga de 10 a 15 años siendo luchador”, pedía Roberto Pulido López, manifestante.

Por su parte, el alcalde respondió que revisará el caso y dejó en claro que se tomaron en cuenta a todos los aspirantes de la convocatoria para la Comisión de Box y Lucha Libre.

Además de que en un comunicado de prensa emitido por el Ayuntamiento horas después a la manifestación, reafirmaron la disposición para dialogar y llegar a acuerdos, tal y como se les dijo al gremio la mañana de este jueves 21 de agosto.

