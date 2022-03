Llenos, los refugios para mujeres maltratadas

La falta de más espacios donde las mujeres puedan salvaguardar su vida al ser víctimas de violencia las vulnera aún más, las deja a la “intemperie", siendo presas fáciles para sus agresores, y quizá, en un momento dado, las vuelve víctimas de feminicidio, señalan organizaciones civiles. Llaman a la creación de más refugios para mujeres por parte del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMM), organismo que reconoce la insuficiencia de estos espacios.

“Carecemos de refugios en general, y especializados en lo particular; por ejemplo, para las víctimas de trata de personas u otras que deja el crimen organizado”, menciona Ariadna Urbina, de la organización Género 33.

La psicóloga del Centro de Atención Externa (CAE) de Cuernavaca del IMM, Miriam Ocampo Téllez, dijo que en 2021 el instituto envió a 11 mujeres víctimas de violencia, y en este 2022 ya son 2, debido al grado de riesgo que existía sobre ellas.

El tiempo que están a resguardo es de tres meses, donde reciben un apoyo integral para que estén listas a la hora de salir. Existe un protocolo para que puedan acceder.

“Lo que hacemos es que cuando llegan se entrevista, se hace un perfil, la abogada le brinda la asesoría y se hace el acompañamiento para que se le brinde la medida de protección que debe determinar el Ministerio Público; es la ruta y el camino a seguir”.

Además del refugio estatal, existe otro municipal, pero si estos no tienen espacio es el propio IMM quien cuenta con una estrategia de refugio temporal si la urgencia del caso lo determina, “pero esta no puede ser de alto riesgo para no arriesgar a otras personas”.

Para Ocampo Téllez, es importante contar con más espacios en los que se puedan resguardar las mujeres; actualmente, no existen refugios para quienes sufren algún padecimiento psiquiátrico o se encuentran en condición de calle.

En el sexenio pasado, el Instituto de las Mujeres para el Estado de Morelos tenía a su guardia un refugio estatal, sin embargo, al convertirse en organismo autónomo el refugio pasó a ser operado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), desde donde no se logró obtener información al respecto bajo el argumento de la “veda electoral”.

“Déjame revisar por el tema de veda y por la confidencialidad la info que podría proporcionarte”, fue la respuesta por parte del área de Comunicación Social del propio DIF estatal.

En el oriente, al tope de su capacidad

En el estado operan cuatro refugios para mujeres en situación de violencia, uno de ellos localizado en la región sur, otro más en la capital del estado y dos en la zona oriente, estos últimos también se encuentran al tope de su capacidad; dos de ellos están dentro de la Red Nacional de Refugios (RNR) lo que ha permitido que se reciban a mujeres víctimas de violencia no solo de Morelos, sino de otros estados de la república, lo que ha generado que en estos momento estén al tope de su capacidad, siendo estos “Creativería Social A.C.”, ubicado en Yautepec, y “El Vuelo de las Mariposas”, en Cuautla.

Creativería Social opera desde 2013 con dos programas específicos: seguridad y justicia; ahí se trabajan temas de fortalecimiento a instituciones públicas que atienden a personas en situaciones de derechos humanos como centros de justicia, DIF e instituciones públicas; y el segundo programa es de Género y Derechos Humanos, a través del cual se atiende el proyecto de atención a la violencia de género a través de cuatro espacios de atención.

Actualmente, Creativería Social cuenta con un Centro de Atención Externa que atiende a 500 personas, una Casa de emergencia que recibe a 50 mujeres al año, un refugio para 24 familias y una casa de transición para hasta 48 mujeres al año.

El refugio “El Vuelo de las Mariposas” funciona a través de la asociación “Con Decisión Mujeres por Morelos A.C.” siendo en 2005 cuando fue creado, luego de que el entonces presidente de Cuautla, Arturo Cruz, asignó un espacio para que se estableciera; cada tres años deben solicitar autorización de las nuevas administraciones para seguir operando.

Ana María Gutiérrez González, directora del refugio, reconoció que la pandemia por la Covif-19 aumentó los casos de violencia hacía la mujer, de ello que al igual que el refugio de Creativería, el del Vuelo de las Mariposas se encuentre al tope de su capacidad.

Falta de recursos y el riesgo a cerrar

En 2018 y 2019 Creativería Social estuvo a punto de cerrar sus puertas. De acuerdo con Jonathan Villalba, al ser una asociación civil dependen de los recursos del gobierno federal, los cuales han sido poco complejos desde que inició la actual administración federal; “desde la sociedad civil hemos levantando la voz lo que ha permitido que los recursos sigan, pero sí han disminuido, pero buscamos que no se vea reflejado en la atención y acompañamiento; al ser un tema de derechos humanos a quien le toca atender este tema es al Estado, no pueden ser omisos”.

En tanto Ana María Gutiérrez de El Vuelo de las Mariposas dijo que año con año se tiene un luchar por los recursos, “el primero año de este gobierno pretendió eliminar los recursos para los refugios, pero se hizo una lucha muy grande para levantar la voz y hacer entender que los refugios cambian y salvan vida. Es una lucha que persiste”.

Con información de Katy Cárdenas





