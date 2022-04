Llegan al 100% la ocupación hotelera en la zona sur de Morelos

La Asociación de Hoteleros en la zona sur del estado de Morelos, reportan ocupación al 100 % para este jueves santo, y para el fin de semana, y esperan que pueda continuar durante la segunda semana de este periodo vacacional, lo que representa un respiro para el sector que se vio afectado por las restricciones de los dos primeros años de la pandemia del Covid-19.

Para el delegado regional de los hoteleros, Francisco Rojas, este lo reportan con una ocupación al 100% en las más de 4 mil habitaciones que tienen registradas el gremio, la mayoría respondió a reservaciones que se hicieron a través de sus páginas o clientes, quienes arribarían a partir de este jueves y algunos con permanencia el resto del fin de semana.

Esta temporada que para este sector está considerada como “Alta” dado el gran movimiento de turistas y visitantes a los, balnearios, parques acuáticos y al mar de Morelos, Tequesquitengo, les representa un respiro, tras la severa crisis en el sector. No esperan recuperarse pero si lograr la reactivación económica que requiere la zona sur del estado, ya que consigo trae fuentes de empleo.

Las expectativas de Paco Rojas es que siga arribando turistas, ya que ha sido la tendencia de los últimos fines de semana, donde la ocupación estuvo entre el 65 y 100%, ya que el calorcito favorece el arribo de bañistas a la zona sur del estado de Morelos considerada la zona de balnearios.

Otro factor muy importante ha sido que Morelos, permanece en el semáforo epidemiológico en verde, “también ayudado y las expectativas que se tienen son mucho muy grandes” dijo al reconocer que la mayoría le ha invertido para dar un mejor servicio en esta temporada.

Reconoció que hay otros servicios de brindan hospedaje, hoteles, y casas en renta que no están dentro de la asociación, pero que sin duda también fueron contratados, pero estos servicios no tienen forma de medirlos estadísticamente, ya que muchos no están registrados como prestadores de servicios.

Cabe referir que en esta zona hay varios fraccionamientos donde solo se ocupan los fines de semana o en temporadas como este periodo de vacaciones, especialmente en Jojutla y en torno al lago de Tequesquitengo.

Otros lugares que ofrecen estadía de campamentos como son los balnearios rústicos, como “Paraíso las Huertas”, Balneario El Paraíso, las Tortugas del municipio de Tlaquiltenango, entre otros del municipio de Tlaltizapán como Santa Isabel. Y de Jojutla, la Ribera, el Issstehuixtla, entre otros.





