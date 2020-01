Llaman rescatistas a una adopción responsable

Rescatistas de perros en Cuernavaca hicieron un llamado para que la ciudadanía que adopte una mascota lo haga convencido de que será una responsabilidad de varios años, y que no es un juego llevarlos a casa para después regresarlos a su vida en adopción, situación que suele ser recurrente ya que las personas se arrepienten.

En los primeros meses del año es cuando la población acude con más frecuencia a adoptar un perro, lo cual resulta favorable para quienes se dedican a rescatar animales de la calle, tal es el caso de la fundación "Refugio Cambiando Vidas Perrunas", quienes en este primer mes de 2020 han dado en adopción a tres mascotas.

Hay meses en que no logramos ninguna adopción; en este enero llevamos tres. El inicio de año suele ser exitoso; la mayoría de la gente viene los ve y no se decide, muchos es porque no quieren perros criollos, sino de raza.

Los perros de tamaño pequeño a mediano son los que la población prefiere debido a que en la mayoría de los casos la gente no tiene mucho espacio en su casa, vive en departamento o no tiene jardín.

Pese a que quien adopta asume una responsabilidad, existen los arrepentidos, lamenta.