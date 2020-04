Llaman a separar basura para evitar contagios de Covid-19

Debido a que por la cuarentena la gente se mantiene en sus hogares, la cantidad de basura que se produce al día se ha incrementado hasta en un 40 por ciento.

Félix Cruz Álvares, director de Servicios Públicos Municipales dijo que la recolección de los desechos está garantizada, no obstante, pidió a la población separar su basura para evitar contagios de Covid-19.

El municipio de Cuautla produce entre 150 y 200 toneladas de basura en un día, la cual va a parar al relleno sanitario “La Perseverancia”, sin embargo durante esta contingencia, y el hecho de que la gente está más tiempo en sus casas, hace que la cantidad de desechos se haya incrementado hasta en un 40 por ciento.





La gente al estar encerradas en sus casas se ponen a limpiar más, a sacar cosas que tenía tiempo que no limpiaba, y eso está generando más basura

No obstante, garantizó que el servicio de recolección de basura debe de ser eficiente, para que la ciudadanía no tenga focos de infección dentro de sus hogares, por lo que también los invitó a separar los residuos sólidos y empaquetar los papeles sanitarios y productos como jeringas, vidrios, rastrillos o navajas, para que no pongan en riesgo al personal que realiza el trabajo de recolección.

A pesar de que se ha informado que los trabajadores de recolección de basura cuentan con el equipo de seguridad requerido para evitar un contagio del Covid-19, durante esta pandemia, la realidad es que muchos de ellos no portan lo esencial, sobre todo aquellos que se encargan de barrer la calles y levantar la basura que se deja en las banquetas.

