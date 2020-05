Llaman a posponer jornada electoral

Siguiendo el ejemplo de entidades federativas como Chiapas, Estado de México y Baja California, diputados locales han puesto sobre la mesa aplazar el inicio de la próxima jornada electoral ante la pandemia del Covid-19.

La diputada panista Dalila Morales Sandoval aseveró que presentó ya la propuesta a los presidentes de la Junta Política y de Gobierno, así como a la Mesa Directiva del Congreso local, a fin de tener el tiempo suficiente para aprobar reformas en materia de paridad y que las mujeres formen parte de la toma de decisiones en igualdad de circunstancias, en concordancia con el paquete de iniciativas que presentará el Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara Alta para consolidar la igualdad sustantiva.

“Lo he platicado de manera electrónica con algunos de mis compañeros. No puedo decir que exista un consenso total, solamente lo he puesto en la mesa y estamos tratando de avanzar con ello”, apuntó.

Las reformas político-electorales, explicó, tendrían que estarse generando en este mes de mayo y principios de junio para posponer el inicio del proceso electoral que está legalmente programado para septiembre de 2020, con ello, los plazos estarían abiertos para generar las modificaciones electorales necesarias mediante las cuales garanticen que en los comicios de 2021 se den las condiciones en el tema de paridad y de los ciudadanos.

Morales Sandoval sostuvo que con base en los ejemplos de las tres entidades federativas antes mencionadas, el Poder Legislativo local tiene la facultad y las condiciones legales para autorizar dicha determinación; teniendo como justificación la pandemia que ha impedido generar condiciones políticas y sobre todo jurídicas en el Estado.

Refirió que en caso de no obtener los consensos, la realidad es la apertura de un período extraordinario de sesiones, al requerir antes de las elecciones dejar en orden varios nombramientos pendientes, como los dos comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), órgano que al día de hoy cuenta con una sola comisionada para atender cientos de quejas y resoluciones en materia de transparencia y rendición de cuentas.