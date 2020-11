Llaman a garantizar trato amable para adultos mayores

Elizabeth Montoya Barcelata de 68 años de edad denunció que en las oficinas del ayuntamiento de Cuautla no se brinda la atención adecuada a las personas mayores, pide a las autoridades garantizar un buen trato a este gremio de la población.

La señora ya acudió a las oficinas de El Sol de Cuautla para exponer su inconformidad ante el Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento de Cuautla (SOAPSC) y un cobro, que a decir de ella es excesivo.

Explicó que en su hogar ubicado en la colonia Emiliano Zapata ella vive sola y es un hogar pequeño el cual tiene sólo dos cuartos. “No tengo tanque de agua arriba, no tengo tubería, junto siempre mi agua en un bote de 20 litros y lavo ropa cada 15 días “.

Señaló que en el bimestre anterior donde pago 67, siento esta cantidad promedio la que paga normalmente, sin embargo en el último recibo le llego un cobro de 167 pesos,” Yo no tengo ayuda del gobierno, no trabajo, yo vendo ropa de uso que me sale o que a veces me dan las personas para ayudarme, de ahí yo vivo, no tengo ahorros ni quien vea por mí y ahora resulta que me cobran más en el SOAPSC por algo que yo no utilice”.

Además de dicho aumento la entrevistada señaló que cuando acudió a las instalaciones del SOAPSC recibió un mal trato por parte del persona de dichas oficinas pues pese a las condiciones físicas y de edad, no le dieron opciones para poder hacer el trámite y, asegura, recibió un mal trato por parte del personal.

Por lo anterior la entrevistada llama a personal del municipio a cambiar su trato hacia las personas mayores, ser empáticos con los mismos y poder cumplir con un buen servicio al cliente.