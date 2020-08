Llama Cuauhtémoc Blanco a la población a “razonar su voto”

El gobernador Cuauhtémoc Blanco una vez se deslindó de la situación de inseguridad y de la falta de oportunidades en Morelos acusó que no toda la culpa es de él como titular del ejecutivo hay otros poderes que intervienen y otras personas que simplemente no desean que le vaya bien a la entidad y por eso celebran que no haya resultados.

Señaló que detrás de todo está el ex gobernador Graco Ramírez y por eso no hay ningún avance en cuanto a las denuncias contra ex funcionarios a dos años de su llegada al gobierno estatal y por eso no ha pasado nada.

De manera irónica convocó a los morelenses a pensar bien en quien depositan su voto, porqué dijo que cuando ha ido a comer a restaurantes ha encontrado a diputados locales y federales pagando estos lugares caros y mientras la gente no tiene trabajo.