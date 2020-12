Llama Canacintra a cumplir medidas para evitar caída de la economía

No hemos cumplido como sociedad cuidando nuestra salud, y si no cumplimos, vamos a sufrir las consecuencias; un cambio de semáforo a naranja o rojo sería complicado, difícil, desastroso para las empresas, porque ha habido muchas expectativas gastos e inversión que en muchos casos se perderían al detenerse otra vez la economía, señaló el presidente de la Cámara nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) delegación Morelos, Iván Elizondo Cortina, al insistir en su llamado a la población para cumplir con los todos protocolos sanitarios.

Dijo que hay expectativas de crecimiento, porque señaló que siempre los diciembres son importantes porque se incrementan las ventas, hay mayor circulación económica y eso permite a los empresarios juntar los recursos necesarios para poder pagar todas sus obligaciones como pueden ser los aguinaldos, además de que obviamente estos resultados puedan permitir a las empresas mantenerse y mantener las fuentes de empleo.

Sin embargo, enfatizó: "Estamos a la expectativa y eso hay que decirlo y con preocupación por el tema de los semáforos porque un cambio de color podría ser realmente muy complicado para las empresas, complicado y en algunos casos hasta catastrófico", reiteró.

Por ello dijo que cada vez que lo puede hacer ante los medios de comunicación: "Siempre intento tratar de hacer conciencia en el sentido de lograr seguir cuidándonos manteniendo la sana distancia, el cubrebocas, todo lo que nos han pedido las autoridades, es un tema de extrema relevancia porque si no lo hacemos también seremos parte de este problema que se puede generar en las próximas semanas". Cuestionado sobre la recién aprobada ley que hace obligatorio el uso de cubrebocas, señaló "Me parece que es una ley muy importante creo que debió haber sido antes, pero bueno no hay que criticar, ya se hizo hay que llevarla a cabo hay que participar activamente en este tema yo espero que eso cambie porque yo me encuentro a mucha gente sin cubrebocas, sin respetar la sana distancia y eso obviamente genera el problema que estamos viviendo y sobre todo las consecuencias mayores que podemos volver a enfrentar, lo que sería catastrófico", recalcó el dirigente empresarial.