Liquidó Impepac a 8 de 11 partidos políticos

Después de haber concluido prácticamente la liquidación de ocho partidos políticos de 11, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), al cierre de año no verá reflejado ingresos por pago de multas o por las subastas de los bienes de los partidos políticos.

La consejera presidenta del IMPEPAC, Mireya Gally Jordá, explicó que no hay una cifra precisa de lo recaudado en las liquidaciones, debido a que los partidos más recientes tenían un patrimonio muy reducido.

Reiteró que de acuerdo a las listas de prelación de obligaciones de los partidos políticos, se tenían que pagar en orden de prioridad, iniciando con el pago de laudos laborales, posteriormente las multas del partido, por lo que el recurso sobrante se tenía que regresar a la Secretaría de Hacienda.

“La mayor parte de los partidos políticos tenían adeudos, muchas multas y prácticamente no se va a regresar nada al Estado, incluso ellos no van a terminar de pagar las deudas que tienen, sobre todo las multas”, explicó.

Aunado a ello, la consejera presidenta señaló que sobre el tema de las multas, es un recurso que no se recuperará pronto o en su totalidad, pues una vez que el partido desapareció y no cuenta con más recursos, las multas ya no son cubiertas.

Asimismo, mencionó que los partidos políticos más grandes también tienen un gran número de multas, sin embargo, debido al cambio en la ley ya no se les podrá descontar más del 50 por ciento de la prerrogativa mensual que recibían, por lo que ahora el IMPEPAC solo puede retirar el 25 por ciento, dando como resultado un cobro lento en las multas.

“Vamos a tardar un poquito más, pero les seguimos cobrando las multas… Las multas tienen que ver con campañas fuera de tiempo, entrega de dádivas que no están contempladas, exceso de gastos de campaña y utilizar recursos que no les corresponden, esa es la gran variedad de sanciones que se están cobrando”, dijo.

Cabe mencionar que aunque el IMPEPAC es quién cobra las multas, el recurso no se queda en sus arcas, ya que son destinados para las áreas de Ciencia y Desarrollo. Pese a que no se tiene un monto global de lo que se debería recaudar en las multas, la consejera señaló que podría oscilar entre los 16 millones de pesos, puesto que eso se recaudó en 2020 siendo un año no electoral.









