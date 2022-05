Líder agrario presenta su libro en el Congreso del estado

Ni en el país ni en el estado existe una política para el rescate al campo, el cual ha sido abandonado y se le han retirado los incentivos por los que lucharon los campesinos en el pasado, calificaron integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), durante la presentación del libro “Derecho a una política de estado para el desarrollo rural integral”, bajo la autoría del líder agrario en Jalisco, Ricardo Chávez Pérez.

La tarde de este miércoles 11 de mayo, en el Congreso del estado, se presentó el libro que enmarca varias de las complicaciones que el sector campesino ha enfrentado durante los últimos años, sector que carece de apoyos.

“He venido con mucho gusto y aprecio que se nos haya permitido estar en este espacio del Poder Legislativo, que nos prestan su suelo y su techo para la celebración de este encuentro, y que tiene la indiscutible presencia de su valor de lo que ustedes representan. Compartimos las mismas convicciones, principios por un agrarismo”, dijo el autor al referirse al estado.

Al dar detalles sobre su libro, dijo que éste consta de cuatro capítulos “el primero dedicado a los derechos humanos y a las condiciones de vida actual en el campo mexicano, analizamos las luchas históricas de los campesinos que han sido atropellado históricamente en sus derechos humanos que fueron perseguidos que fueron encarcelados que fueron asesinados solamente por luchar en defensa de la cómo lo hizo también el general Emiliano Zapata Por eso es un capítulo muy importante que señalamos todas las injusticias que se han dado y que ahora a pesar de que 1992 hay un nuevo marco legal y ahora la lucha por la tierra se da en los tribunales agrarios que no queremos. Que tengan los mínimos de garantía para tu hija en los juicios en el marco del derecho y no sean ganados por los que tienen mayor capacidad para pagar a los abogados, entonces este proponiendo que se debe de disponer de recursos jurídicos para la defensa y protección de sus derechos sus derechos en defensa de la tierra los campesinos tienen el derecho humano a defenderse y defender sus tierras para lo cual presupone Segura Cuando me la garantía de audiencia en derecho a decisiones fundadas la razonabilidad de plazos procesales”.

Al darle la bienvenida, el presidente del PRI Morelos, Jonathan Márquez, denunció que en los últimos años los apoyos a los productores del campo han dejado de llegar, por lo que calificó como urgente tener una herramienta que permita rescatar el agrarismo y con ello a su gente.

Leova Morales, una de las comentaristas del libro, destacó que en el libro enmarca la necesidad de una política de estado en favor del campo, el derecho a la seguridad social de quienes trabajan en el campo, “la normatividad del derecho agrario, el desarrollo rural sustentable, el fomento de la actividad económica del desarrollo rural”.