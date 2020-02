Libramiento Norponiente no afectará al ecosistema, afirma Gobierno de Morelos

Si bien este año no podrá ser una realidad el Libramiento Norponiente, el gobierno del estado seguirá insistente que el proyecto es viable porque no afectaría al ambiente del ecosistema y sería de gran utilidad para el uso del aeropuerto Mariano Matamoros y el desahogo de 35 mil vehículos diarios, subrayó el secretario de Obras Públicas, Fidel Giménez Valdez. A diez años de realizado el primer proyecto, será necesario rehacer los trazos y actualizar costos y valores.

Fue un proyecto elaborado por el gobierno federal pasado, planeado con recursos del Fonavin, Banobras a través de la SCT; destacó que existe interés por retomar el proyecto y volver analizar incluso rehacer el trazo con la finalidad de hacerlo más conveniente, ya que el primer proyecto se hizo desde hace diez años, y será necesario actualizarlo.

"En el caso de que la Federación no tenga interés en impulsarlo con recursos o mediante una concesión, al gobierno del estado de Morelos le interesa mucho hacerlo, porque es una obra que generaría una derrama económica cercana a los seis mil millones de pesos en su construcción y una gran cantidad de empleos y consumo en el estado. En su operación, una de las ventajas, sería poder mandar por ese libramiento alrededor de 35 mil vehículos diarios en promedio que no entrarían a Cuernavaca", sentenció Giménez Valdez.

Sostuvo que en el Libramiento Norponiente no habrá afectación ecológica, como se pretende hacer ver, por que se construirán dos túneles y dos viaductos con el fin de no impactar la zona boscosa del norte de Cuernavaca, sobre todo respetando las filtraciones de agua y las escurrimientos del subsuelo, y los estudios del IMTA y del INAH acreditan totalmente que no habría ningún daño al ambiente, aunque los túneles y los viaductos encarecían la obra pero la hacían sustentable, y es mentira que se pretenda hacer túneles.